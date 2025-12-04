Путін розкрив нові деталі переговорів щодо мирного плану: про що говорили

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером сторони детально обговорили кожен пункт запропонованого мирного плану.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін в інтерв’ю виданню India Today заявив, що переговори з Віткоффом та Кушнером були "тривалими", оскільки сторони проходили "по кожному пункту" американських пропозицій. За словами очільника Кремля, пункти мирного плану базувалися на його попередніх домовленостях із Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці.

Путін назвав зустріч "корисною", але водночас заявив, що Росія не погодилася з низкою пунктів, які пропонувала американська сторона.

"Думаю, поки що передчасно говорити, але ця зустріч була необхідна. Росія не погодилася з певними пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота. Довелося пройти практично з кожного пункту, тому зустріч зайняла стільки часу", — сказав Путін.

Російський диктатор заявив, що американська сторона розділила 27 пунктів плану Трампа на 4 пакети та запропонувала обговорювати їх окремо.

Також Путін повторив, що Росія не припинить війни проти України, поки не окупує всі території, які увійшли в її конституції, зокрема Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

"Росія намагалася вибудувати відносини між ДНР та ЛНР та Україною, але Київ їх не визнавав, а республіки не хотіли залишатися у її складі та висловили це на референдумі. Росія у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію — військовим чи іншим шляхом", — сказав Путін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі розкрили нові деталі переговорів Путіна з Віткоффом.

Також "Коментарі" писали, що політичний оглядач Віталій Портников назвав переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним публічною ганьбою.