Стало известно, где создадут в ЕС центр ремонта танков для Украины

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Моесеенко Валентина
Польша уже объявила, что создаст у себя центр "обслуживания и ремонта" основных боевых танков, которые уже в скором времени будут доставлены в Украину. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак после разговора с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает служба новостей немецкого телеканала ARD, пишут "Комментарии".
В Европе планируют создать центр ремонта танков для ВСУ
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Вместе с тем речь идет и о ближайших партиях боевых машин, которые должны поступить Силам обороны Украины.
По информации главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса, в марте Украина получит 21 танк Leopard 2 в модификации A6. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна может предложить Украине больше танков в дополнение к 14 уже обещанным, но это будет зависеть от оборонных потребностей Британии. По его словам, танки Challenger 2 могут начать поступать в Украину весной.
24 февраля – в годовщину российского полномасштабного вторжения – стало известно, что Польша поставила Украине первые танки Leopard.
"Комментарии" также писали о том, что в помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, которые есть у них в наличии и необходимости такой помощи. По такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.
Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны Словакии Ярослав Надь говорит, что пора принять решение для ссылки самолетов в Украину.
Читайте на портале "Комментарии" — хватит ли "Богам войны" боеприпасов для контрнаступления.
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