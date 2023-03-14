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Стало известно, какая страна Европы хочет разрушить ЕС: Макрон обратился с призывом не делать этого

В Париже состоялся рабочий ужин руководителей Франции и Венгрии, на котором обсуждали особую позицию Будапешта

сегодня, 17:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сохранять единство ЕС на фоне российской агрессии в Украине и сделать все, чтобы Евросоюз укрепился, а не стал разрушаться. Об этом лидер Франции заявил по итогам встречи с Орбаном в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "RFI".

Стало известно, какая страна Европы хочет разрушить ЕС: Макрон обратился с призывом не делать этого

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Формальным поводом для встречи была объявлена подготовка к заседанию Европейского совета, которое запланировано на 23-24 марта в Брюсселе. В повестку встречи были включены "промышленная политика, энергетика и миграция".


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По словам Макрона, в ходе дипломатического ужина с Орбаном он стремился подчеркнуть для собеседника важность "единства европейских стран" в отношении российской войны в Украине, "европейских ценностей" и верховенства права.

Издание обращает внимание на тот факт, что состоявшаяся в столице Франции встреча двух лидеров была первой с декабря 2021 года. Ее анонсировали как "возможность подтвердить важность европейских ценностей и единство европейских стран в их поддержке Украины перед лицом российской агрессии, в частности посредством применения санкций против России".

Что же касается Виктора Орбана, то он по итогам встречи был немногословен. Лидер венгров лишь написал в Твиттер, что с Макроном он обсуждал российское вторжение в Украину, энергетическую безопасность и европейскую оборонную промышленность. Ни о каких подробностях разговора и уж тем более о просьбе французского президента Виктор Орбан, конечно же, не рассказал.

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Источник: https://www.rfi.fr/en/international/20230314-macron-pushes-for-european-unity-during-meeting-with-hungary-s-viktor-orban
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