Стало известно, какое решение принял ЕС о помощи Украине на 50 млрд евро

Лидеры Европейского Союза в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

ЕС одобрил помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины", — написал Мишель.

Он добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины.

"Мы знаем, что поставлено на карту", — добавил глава Евросовета.

Следует напомнить, что в середине декабря 2023 года лидеры ЕС собирались на саммит, во время которого они одобрили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, они рассматривали выделение Киеву 50 млрд евро на 4 года в рамках программы Ukraine Facility. Впрочем, касательно финансирования положительного решения достичь не удалось из-за вето Венгрии. Европейские лидеры решили перенести этот вопрос на 1 февраля 2024 года.

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