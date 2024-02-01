О чем говорят заявления руководства ЕС о помощи Украине: действительно ли все так оптимистично

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в 2024 году Украина получит от стран Европейского Союза не менее 21 млрд евро военной помощи. Тогда как за предыдущие два года получила 28 млрд евро. О чем говорят подобные заявления? Можно ли сказать, что Европа очнулась от некого летаргического сна – и готова в разы увеличить поддержку Украины на фоне продолжающейся российской агрессии, а также снижения помощи со стороны США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Руководство ЕС хочет продемонстрировать способность оказать помощь самостоятельно, без участия США

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким мнением:

"Прежде всего, видимо, действительно, такие планы отражают степень озабоченности со стороны ЕС. Там есть люди, которые понимают, что, если России не продолжать давать отпор, то агрессия может запросто выплеснуться за пределы Украины".

При этом, продолжает эксперт, нужно еще посмотреть, будет ли план серьезного увеличение военной поддержки Украины со стороны европейцев реализован. Не появятся ли преграды типа той же Венгрии, заблокировавшей выделение нам 50 млрд евро в декабре прошлого года.

в случае чего помощь Украине от США будет под угрозой", – констатирует Владимир Дубовик. "Ну и, думаю, что руководство ЕС хочет продемонстрировать способность оказать такую помощь самостоятельно, без участия США. А также – подготовиться к возможному сценарию возвращения Трампа в Белый дом

Выделяемые нам средства – вовсе не благотворительность

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик напоминает, что мы слышали уже немало обещаний от европейских дипломатов и бюрократов. Но не всегда это соотносилось с реальностью. Как в отношении финансовой помощи, так и военной.

такая высокая планка со стороны ЕС дает надежду, что у нас не будет дефолта или других финансовых потрясений", – считает эксперт. "Так что давайте дождемся момента, когда мы реально получим озвученные средства, – призывает он. – Но не менее 21 млрд евро военной помощи за год – это хорошая, амбициозная, высокая планка, которую заявляет руководство ЕС. Сумма, действительно, выше, чем мы ежегодно получали ранее. И, если это произойдет, то Европа переберет на себя часть бремени помощи Украине, которую несли ранее США. В контексте снижения интенсивности такой поддержки со стороны Штатов, возможной пробуксовки, связанной с блокированием Трампа подобных инициатив Белого дома

При этом, отмечает он, надо понимать, что внутри ЕС есть определенное сопротивление не просто увеличению поддержки Украины, но и вообще поддержки как таковой. Мы уже видели блокирование такой помощи со стороны Венгрии. И если с ней, вроде бы, удалось найти взаимопонимание, то с теми же Словакией, Нидерландами, где недавно к власти пришли правые радикалы, не всё так однозначно.

"Есть и другие европейские страны, где усиливаются антиукраинские настроения. Так что прохождение всех процедур для получения нами тех или иных средств будет осложнено, – прогнозирует Виталий Кулик. – Кроме того, страны ЕС входят в электоральные треки, что может повлиять на политику Брюсселя в том числе. Политикам, чиновникам придется реагировать на настроениях в своих странах".

Также важно понимать, что выделяемые нам средства – вовсе не благотворительность, акцентирует эксперт. Есть то, что называется "домашним заданием" Украины в отношении Евросоюза.

"Мы должны выполнять определенные условия и для получения членства, и для поступления к нам той или иной помощи, – поясняет Виталий Кулик. – Проводить реформы в экономике, судопроизводстве, увеличивать прозрачность, эффективность борьбы с коррупцией, улучшать способность жить по своим средствам. Без соответствующих преобразований мы можем не увидеть тех средств, которые сейчас нам обещают. Так что важна работа и нашей дипломатии, и нашего руководства (правительство, парламент, Офис президента), которые должны подтверждать наш европейский выбор реальными делами".

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