Стало известно, когда начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС

Украина через неделю получит отчет от ЕС о выполнении требований для начала процесса переговоров о вступлении в Европейский Союз. По мнению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, переговоры с Украиной могут начаться в декабре 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото из открытых источников

Пока неизвестно, какую оценку получит Украина, однако, по словам финского политика, можно рассчитывать на положительный результат. Орпо утверждает, что Украина может начать переговоры по присоединению к ЕС до конца 2023 года.

"По моему мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней для вступления в ЕС", - сказал Петтери Орпо.

Другой финский депутат Европейского парламента Сирпа Пиетикайнен подтвердил слова Петтери Орпо и заявил, что у Украины есть реальный шанс начать переговорный процесс с ЕС.

Напомним, что в ЕС рассказывали о возможности расширения и принятия новых стран около 2030 года. Сейчас Украина одна из восьми стран, которые находятся в тех или иных стадиях переговоров с Европейским Союзом о вступлении в блок. Другие семь стран – Молдова, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция, Албания и Боснией и Герцеговиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС рассказали, как быстро закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" рассказывали, что премьер-министр Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с оккупацией СССР. За что получил критику, а главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подверг критике слова венгерского политика и заявил, что его страну никто не держит в Европейском Союзе.