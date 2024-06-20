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Стало известно, почему Мелони против назначения Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС

Джорджа Мелони саботирует назначение на должность главы дипломатии ЕС премьера Эстонии Каю Каллас.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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После выборов в Европарламент основные политические силы договариваются о распределении мест. На должность главы дипломатии Европейского Союза фаворитом считается премьер Эстонии Кая Каллас. Однако премьер Италии Джорджа Мелони против ее избрания.

Стало известно, почему Мелони против назначения Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС

Кая Каллас и Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Как сообщает эстонский ресурс Postimees Джорджа Мелони саботирует назначение Каи Каллас на должность высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Причиной таких действий Мелони называют попытку усилить влияние движения Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), к которому принадлежит ее партия. ЕКР получила на выборах в Европарламент 83 места и заняла третью позицию. Группа партий в ЕС, к которой принадлежит Кая Каллас — Renew Europe, получила четвертое место с 80 избранниками в Европарламент. По словам Мелони, ЕКР должна оказывать большее влияние на политику Европейского Союза, ведь получила больше голосов.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС указывало, что после выборов в Европарламент ожидается, что Урсула фон дер Ляен во второй раз станет главой Еврокомиссии, председателем Европейского совета изберут Антониу Кошту, главой Европарламента — Роберту Метсолу, а главой дипломатии ЕС – Каю Каллас.

Однако после обсуждения в начале июня лидеры ЕС не смогли согласовать некоторые кандидатуры из списка. Ожидается, что окончательные договоренности о разделе должностей будут приняты на следующей встрече 27-28 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что партия Орбана получила самый плохой результат на выборах в Европарламент.

Также "Комментарии" писали о реакции Медведева на результаты выборов в ЕС.




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Источник: https://news.postimees.ee/8044178/meloni-might-sabotage-estonia-s-kaja-kallas-bid-for-brussels-position
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