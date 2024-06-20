Стало известно, почему Мелони против назначения Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС

После выборов в Европарламент основные политические силы договариваются о распределении мест. На должность главы дипломатии Европейского Союза фаворитом считается премьер Эстонии Кая Каллас. Однако премьер Италии Джорджа Мелони против ее избрания.



Кая Каллас и Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Как сообщает эстонский ресурс Postimees Джорджа Мелони саботирует назначение Каи Каллас на должность высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Причиной таких действий Мелони называют попытку усилить влияние движения Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), к которому принадлежит ее партия. ЕКР получила на выборах в Европарламент 83 места и заняла третью позицию. Группа партий в ЕС, к которой принадлежит Кая Каллас — Renew Europe, получила четвертое место с 80 избранниками в Европарламент. По словам Мелони, ЕКР должна оказывать большее влияние на политику Европейского Союза, ведь получила больше голосов.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС указывало, что после выборов в Европарламент ожидается, что Урсула фон дер Ляен во второй раз станет главой Еврокомиссии, председателем Европейского совета изберут Антониу Кошту, главой Европарламента — Роберту Метсолу, а главой дипломатии ЕС – Каю Каллас.

Однако после обсуждения в начале июня лидеры ЕС не смогли согласовать некоторые кандидатуры из списка. Ожидается, что окончательные договоренности о разделе должностей будут приняты на следующей встрече 27-28 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что партия Орбана получила самый плохой результат на выборах в Европарламент.

Также "Комментарии" писали о реакции Медведева на результаты выборов в ЕС.



