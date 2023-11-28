Старый ВПК Запада проиграет новую холодную войну: кто сильнейший соперник

Представители Запада считают, что обладают существенными технологическими преимуществами перед любыми потенциальными военными соперниками. Однако китайский военно-морской флот теперь является самым большим среди стран, а существующий ядерный арсенал может достигать тысячи боеголовок к 2030 году.

США могут проиграть Китаю технологическую борьбу (иллюстративное фото из открытых источников)

Как информирует Bloomberg , китайское войско быстро продвигается вперед, используя сферу высоких технологий. "Китай обогнал Запад в сфере гиперзвуковых ракет — тех, которые способны двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и уклоняться от средств ПВО", — обращает внимание медиа.

Также власти Китая продолжают вкладывать ресурсы, развивая искусственный интеллект. Как утверждается в публикации, усиление позиции КНР может изменить мировой баланс сил. Поэтому на Западе нужно срочно ускорять свой прогресс и замедлять прогресс этой страны, когда там не хотят увидеть, в какую сторону будет меняться такой баланс.

Для этого на Западе нужно использовать лучшее, что имеет западный капитализм, чтобы оживить предприятия военно-промышленного комплекса. Самые талантливые западные технологические люди находятся в частном секторе, в то время как китайские военные привлекли лучшие технические таланты. "Самые значительные прорывы в сфере космических путешествий и спутниковой связи там совершаются частным сектором", — отмечает медиа.

В публикации обращают внимание, что на Западе нужно выращивать своих ученых, привлекая к этому университеты, как это делают в Китае. Потому что за некоторым исключением на Западе не беспокоятся о развитии отношений между учеными и военными.

"Успех мероприятия в холодной войне зависел от отношений между Пентагоном и двумя другими элементами: мощными корпорациями и ведущими институтами. Компании позаботились о том, чтобы Запад был впереди в производстве высокотехнологичного оружия. А университеты предоставили инновационные интеллектуальные силы. Теперь, когда мир погружается в новое холодную войну, эти отношения необходимо заново выстроить для нового мира более быстрых инноваций и более гибких корпораций", — заключает СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, как Китай помогает российской армии воевать против Украины