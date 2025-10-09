Страх перед Путиным возобладал: Бельгия издала жесткий ультиматум Украине

Бельгия очертила четкие "красные линии" по плану Еврокомиссии о финансировании кредита для Украины на 140 миллиардов евро за счет доходов от замороженных российских активов. В частности, Брюссель требует четких гарантий, что все риски на сумму более 170 млрд евро будут разделены между странами ЕС.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Politico, позиция Бельгии вызывает обеспокоенность у Еврокомиссии, ведь достижение политической договоренности к саммиту 23 октября критически важно для юридического запуска инициативы.

Бельгия имеет особый интерес к этой теме, поскольку в Брюсселе расположена международная финансовая платформа Euroclear, которая содержит значительную часть замороженных активов РФ. Поэтому правительство опасается финансовых и юридических последствий, в том числе и будущих исков со стороны России.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отмечает, что гарантии должны быть юридически обязательными и действовать даже после возможного снятия санкций.

"Гарантии не могут ограничиваться 170 миллиардами евро. Потенциальная сумма рисков может значительно превышать номинальную. И гарантии не завершаются автоматически после отмены санкций – арбитражные претензии могут появиться даже спустя годы", — заявил политик.

Бельгия также выступает категорически против любых формулировок, которые могут быть трактованы как прямая конфискация активов и требует финансовой поддержки на случай, если Euroclear будет обязана вернуть средства РФ, например, после заключения мирного соглашения.

Де Вевер подчеркнул, что предложенная схема де-факто является конфискацией, несмотря на утверждение Еврокомиссии о другом:

"Граница между репарационным кредитом и конфискацией — очень тонкая. Если активы будут оставаться замороженными надолго, это выглядит как квазиконфискация", — пояснил он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что 6 октября обнародован внутренний документ Минобороны РФ, который, по данным Forbes, открывает масштаб человеческих и материальных потерь России в войне против Украины за 2025 год.