6 жовтня оприлюднено внутрішній документ Міноборони РФ, який, за даними Forbes, відкриває масштаб людських і матеріальних втрат Росії у війні проти України за 2025 рік.

Фото: з відкритих джерел

Звіт містить деталізовану статистику поранених і загиблих російських військових по кожному бойовому підрозділу. Як повідомляє організація, що займається безпечною здачею російських солдатів у полон, із початку 2025 року РФ втратила понад 280 тисяч осіб. Натомість спільне розслідування "Медузи" та Російської служби BBC наводить цифру у близько 219 тисяч загиблих і поранених.

Втрати не обмежуються лише живою силою: дві третини російських танків, що були на початку вторгнення, знищено, а в Чорному морі українські сили пошкодили або знищили майже половину військово-морського флоту РФ. Росія також втратила десятки мільярдів доларів у техніці та сотні мільярдів — через санкції.

Особливу увагу дослідники звертають на високі втрати серед офіцерського складу — загинуло близько 6000 старших офіцерів, серед них 12 генералів. Найбільших утрат зазнали чоловіки віком 30–39 років. :

"Російські чоловіки у віці близько тридцяти років, безумовно, становлять найбільшу демографічну групу втрат. Це ті, хто мав би досягати кар’єрного зростання, але їх затягнула війна", — наголосив заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Ендрю Д'Анієрі.

Попри очевидні ризики, уряд РФ активно мобілізує новобранців, зокрема через грошові стимули. Добровольці отримують у кілька разів вищу оплату, ніж середня зарплата по країні, яка нині становить лише $1273. У результаті — зростає кількість охочих підписати контракт, попри високі шанси загинути.

