Страх перед Путіним взяв гору: Бельгія видала жорсткий ультиматум Україні

Бельгія окреслила чіткі "червоні лінії" щодо плану Єврокомісії про фінансування кредиту для України на 140 мільярдів євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Зокрема, Брюссель вимагає чітких гарантій, що всі ризики на суму понад 170 мільярдів євро будуть розділені між країнами ЄС.

Як повідомляє Politico, позиція Бельгії викликає занепокоєння у Єврокомісії, адже досягнення політичної домовленості до саміту 23 жовтня критично важливе для юридичного запуску ініціативи.

Бельгія має особливу зацікавленість у цій темі, оскільки в Брюсселі розташована міжнародна фінансова платформа Euroclear, яка утримує значну частину заморожених активів РФ. Через це уряд побоюється фінансових та юридичних наслідків, зокрема й майбутніх позовів з боку Росії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголошує, що гарантії мають бути юридично обов’язковими й діяти навіть після можливого зняття санкцій.

"Гарантії не можуть обмежуватись 170 мільярдами євро. Потенційна сума ризиків може значно перевищувати номінальну. І гарантії не завершуються автоматично після скасування санкцій — арбітражні претензії можуть з’явитися навіть через роки", — заявив політик.

Бельгія також виступає категорично проти будь-яких формулювань, які можуть бути трактовані як пряма конфіскація активів, та вимагає фінансової підтримки на випадок, якщо Euroclear буде зобов’язана повернути кошти РФ, наприклад, після укладення мирної угоди.

Де Вевер наголосив, що запропонована схема де-факто є конфіскацією, попри твердження Єврокомісії про інше:

"Межа між репараційним кредитом і конфіскацією — дуже тонка. Якщо активи залишатимуться замороженими надовго, це виглядає як квазіконфіскація", — пояснив він.

