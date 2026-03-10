Правительство Чехии планирует существенно усилить правила автобусного сообщения с Украиной, введя жесткий контроль за деятельностью перевозчиков. Об этом сообщил в соцсети X спикер Палаты депутатов Чехии и глава партии SPD Томио Окамура.

Фото: из открытых источников

По его словам, власти уже сформировали специальную рабочую группу, которая будет заниматься пересмотром условий пассажирских перевозок и внедрением жесткого надзора за автобусными маршрутами между странами. Главная цель этих изменений – повышение безопасности и борьба с нарушениями законодательства в сфере транспорта.

Окамура предъявил серьезные обвинения в адрес перевозчиков, отметив, что значительная часть рынка работает нелегально. По его словам, некоторые компании используют автобусы для контрабанды запрещенных товаров, включая оружие и другие военные предметы, игнорируя установленные нормы безопасности и законодательные требования. Кроме того, политик отметил уклонение транспортных операторов от уплаты налогов и недостаточного контроля багажа пассажиров.

Чешский спикер призвал к усилению надзора за автобусными перевозками, в частности, относительно маршруток, регулярно осуществляющих рейсы между Чехией и Украиной. По данным Окамуры, ежегодный пассажиропоток на этом маршруте составляет около 2 миллионов человек.

Кроме изменений в транспортной сфере, чешские власти планируют внести правки в законодательство о пребывании иностранцев на территории страны. Презентация подготовленного проекта состоится на коалиционном совете в мае, после чего документ будет передан на рассмотрение правительства для окончательного утверждения. По словам политика, эти шаги должны обеспечить контроль за легальностью перевозок и безопасность пассажиров.

Портал "Комментарии" уже писал , что в период 9-12 марта политическая группа "Патриоты за Европу", созданная по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пыталась внести в повестку дня сессии Европарламента вопрос о "недопустимых угрозах" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.