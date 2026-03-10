Країна ЄС готує страшний удар ножем в спину Україні: претензія до Києва вражає

Уряд Чехії планує суттєво посилити правила автобусного сполучення з Україною, запровадивши суворий контроль за діяльністю перевізників. Про це повідомив у соцмережі X спікер Палати депутатів Чехії та очільник партії SPD Томіо Окамура.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, влада вже сформувала спеціальну робочу групу, яка займатиметься переглядом умов пасажирських перевезень та впровадженням жорсткого нагляду за автобусними маршрутами між країнами. Головна мета цих змін — підвищення безпеки та боротьба з порушеннями законодавства у сфері транспорту.

Окамура висунув серйозні звинувачення на адресу перевізників, зазначивши, що значна частина ринку працює нелегально. За його словами, окремі компанії використовують автобуси для контрабанди заборонених товарів, включаючи зброю та інші військові предмети, ігноруючи встановлені норми безпеки та законодавчі вимоги. Крім того, політик наголосив на ухилянні транспортних операторів від сплати податків та недостатньому контролі багажу пасажирів.

Чеський спікер закликав до посилення нагляду за автобусними перевезеннями, зокрема щодо маршруток, які регулярно здійснюють рейси між Чехією та Україною. За даними Окамури, щорічний пасажиропотік на цьому маршруті сягає близько 2 мільйонів осіб.

Окрім змін у транспортній сфері, чеська влада планує внести правки до законодавства щодо перебування іноземців на території країни. Презентація підготовленого проєкту відбудеться на коаліційній раді у травні, після чого документ передадуть на розгляд уряду для остаточного затвердження. За словами політика, ці кроки мають на меті забезпечити контроль за легальністю перевезень та безпеку пасажирів.

