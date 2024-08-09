Страна, которую выбирают для переговоров, отказалась стать площадкой для встречи Трампа и Путина

Финляндия не планирует принимать у себя возможную встречу между российским диктатором Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает издание The Times, Хельсинки отказывается быть местом для переговоров.

Путин и Трамп

Ранее Трамп заявил, что намерен заключить мирное соглашение по прекращению войны в Украине в течение первого дня своего возможного возвращения на пост президента США. Он также выразил желание возобновить отношения с Путиным.

Как отмечает The Times, в течение холодной войны Хельсинки был любимым городом для встреч между лидерами США и СССР, однако сейчас Финляндия исключила возможность проведения подобных переговоров на своей территории. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что такие переговоры возможны только при условии значительных шагов со стороны России, свидетельствующих о ее возвращении к уважению международного права.

"Пока мы не ведем ни одного политического диалога с Россией, и мы не планируем начинать его до тех пор, пока Россия будет продолжать вторжение в суверенное государство по соседству", — добавила Валтонен.

The Times отмечает, что отказ Финляндии принять переговоры между США и Россией является свидетельством изменения политики после вторжения в Украину. Финляндия отказалась от послевоенного нейтралитета и присоединилась к НАТО.

При этом известно, что Финляндия раньше часто выступала посредником между ядерными сверхдержавами. В частности, в 1975 году в Хельсинки были подписаны Хельсинкские соглашения между Джеральдом Фордом и Леонидом Брежневым, в 1990 году здесь встречались Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший, а в 1997 году – Билл Клинтон и Борис Ельцин. Встреча Трампа с Путиным в 2018 году, по всей вероятности, стала последним случаем, когда Финляндия выступала посредником между ядерными государствами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп рассказал , когда именно он поможет заключить мир между Украиной и РФ.



