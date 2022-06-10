logo

BTC/USD

30109.65

ETH/USD

1792.82

LTC/USD

59.96

USD/UAH

35.55

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Страна-предатель: эксперт рассказал, от кого в ЕС мы так и не дождемся вооружения
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна-предатель: эксперт рассказал, от кого в ЕС мы так и не дождемся вооружения

Эксперт отметил, что для Украины это будет не смертельно, но болезненно

сегодня, 09:08
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина возлагала очень большие надежды на Германию, как страну, которая может оперативно предоставить Киеву необходимое вооружение в войне против России, ведь перебросить военную технику с той же Германии в разы можно быстрее, чем перебрасывать вооружение с других стран, тех же США. Но в итоге оказалось, что Берлин лишь на словах готов военным вооружением поддерживать Украину, на деле поставок нет и, скорее всего, не будет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину выразил известный военный эксперт Олег Жданов.

Страна-предатель: эксперт рассказал, от кого в ЕС мы так и не дождемся вооружения

Танки. Фото: DW

Специалист считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сделает все от него зависящее, чтобы немецкое вооружение не оказалось в Украине. Скорее всего, отметил Жданов, поставок немецкого оружия нет по указанию самого Шольца. Он, конечно же, не готов в этом признаться публично, ведь это будет позором, но за него в разы больше говорят его поступки и дела. 

Олег Жданов намекнул, что не зря же рейтинговое немецкое издание "Bild" фактически напрямую обвинило Меркель и Шольца в "отмывании" российских денег.

Говоря о том, сможет ли Украина обойтись без обещанного немецкого оружия Олег Жданов отметил, что "это будет не смертельно, но болезненно". Это вооружение нужно будет компенсировать поставками от других западных стран. В первую очередь, надежда на скорые поставки из США.

По словам эксперта, у него лично сложилось впечатление, что Германия решила откупиться от Украины деньгами, потому как в Украину поступает сейчас очень большая финансовая помощь, очень много гуманитарной помощи, но все это, конечно же, нельзя сравнить с тем вооружением которое ранее было обещано Киеву.  

Читайте также на портале "Комментарии" — статус кандидата для Украины – в ЕС три страны категорически против.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!