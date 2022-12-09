Страны Балтии все больше вооружаются из-за российской агрессии

Литва, Латвия и Эстония договорились увеличить финансирование обороны до 3%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министров трех стран Балтии.

Флаги стран Балтии. Фото: из открытых источников

После российской агрессии против Украины, страны Балтии хотят инвестировать значительные средства в безопасность. Все три страны заявляют о готовности выделить 3% ВВП для военного сектора. Несмотря на это, лидеры стран разошлись во временных рамках, когда готовы обеспечить увеличение финансирования оборонной способности.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заверила, что ее страна 3% ВВП сможет выделить уже в 2023 году.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что через два года расходы на оборону ее страны превысят 3% ВВП. По состоянию на сегодняшний день оборонный бюджет Эстонии составляет 2,3%, а в 2023 году он вырастет до 2,9%.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не уточнил, когда его страна достигнет этой цели. Сейчас Латвия тратит на оборону 2,2% ВВП.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции выразила свои надежды, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году будет достигнуто соглашение о перспективе Украины в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии согласовали контракты с американской компанией по производству оружия и планируют закупить несколько мощных установок для безопасности против агрессии Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о гражданах Литвы, которые собрали деньги на морской дрон для Украины. Кроме того, инициатор сбора придумал красноречивое название для военной техники, которое будет уничтожать россиян.

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