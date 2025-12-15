Страсти накаляются: почему Сикорский и Сийярто жестко поспорили из-за Украины

Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и его венгерский коллега Петер Сийярто поспорили из-за сообщения одиозного венгерского премьера Виктора Орбана, который касался решения о бессрочном замораживании активов России.

Радослав Сикорский и Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

В частности, венгерский премьер пожаловался, что Европейская комиссия якобы "обошла Венгрию" и "нарушает европейское законодательство средь бела дня".

Сикорский репостнул это сообщение Орбана и написал, что "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Практически молниеносно на этот репост отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сделал репост сообщения Сикорского и заявил, что Венгрия не позволит "втянуть себя в войну" Европы с РФ.

"Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!", – написал топ-дипломат Венгрии.

В ответ на это Сикорский отметил, что Европа знает, на чьей стороне будет пророссийское венгерское правительство, намекая, что Будапешт давно подыгрывает Москве.

