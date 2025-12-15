logo_ukra

Пристрасті розпалюються: чому Сікорський та Сіярто жорстко посперечалися через Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Пристрасті розпалюються: чому Сікорський та Сіярто жорстко посперечалися через Україну

Заяви Орбана про заморожування активів РФ викликали суперечку топ-дипломатів

15 грудня 2025, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як передає портал "Коментарі", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його угорський колега Петер Сіярто посперечалися через повідомлення одіозного угорського прем'єра Віктора Орбана, який стосувався рішення про безстрокове заморожування активів Росії.

Пристрасті розпалюються: чому Сікорський та Сіярто жорстко посперечалися через Україну

Радослав Сікорський та Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, угорський прем'єр поскаржився, що Європейська комісія нібито "обійшла Угорщину" і "порушує європейське законодавство серед білого дня".

Сікорський репостнув це повідомлення Орбана і написав, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

Практично блискавично на цю репост відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він зробив репост повідомлення Сікорського та заявив, що Угорщина не дозволить "втягнути себе у війну" Європи з РФ.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!!", — написав топ-дипломат Угорщини.

У відповідь Сікорський зазначив, що Європа знає, на чиєму боці буде проросійський угорський уряд, натякаючи, що Будапешт давно підігрує Москві.

Читайте на порталі "Коментарі" — Японія відхилила пропозицію Євросоюзу приєднатися до його плану використання заморожених російських на користь України. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання Politico, з посиланням на джерела.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ймовірність того, що вже навесні в України можуть розпочатися великі фінансові проблеми, зростає. Чи це так? Чи справді до політичної кризи, яка все ще не вирішена, невдовзі може додатися, не менш болісна, економічна? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому, зібравши думки експертів.




