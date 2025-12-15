Пристрасті розпалюються: чому Сікорський та Сіярто жорстко посперечалися через Україну

Як передає портал "Коментарі", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його угорський колега Петер Сіярто посперечалися через повідомлення одіозного угорського прем'єра Віктора Орбана, який стосувався рішення про безстрокове заморожування активів Росії.

Радослав Сікорський та Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, угорський прем'єр поскаржився, що Європейська комісія нібито "обійшла Угорщину" і "порушує європейське законодавство серед білого дня".

Сікорський репостнув це повідомлення Орбана і написав, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

Практично блискавично на цю репост відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він зробив репост повідомлення Сікорського та заявив, що Угорщина не дозволить "втягнути себе у війну" Європи з РФ.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!!", — написав топ-дипломат Угорщини.

У відповідь Сікорський зазначив, що Європа знає, на чиєму боці буде проросійський угорський уряд, натякаючи, що Будапешт давно підігрує Москві.

