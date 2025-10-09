logo

BTC/USD

122516

ETH/USD

4358.39

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Судьба страстной сторонницы Украины в ЕС окончательно определена: принято громкое решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Судьба страстной сторонницы Украины в ЕС окончательно определена: принято громкое решение

В четверг, 9 октября, во время отдельных голосований парламент не поддержал две резолюции о недоверии Европейской комиссии и ее главе.

9 октября 2025, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейский парламент в очередной раз отказался поддержать два инициированных вотума недоверия в адрес Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляен. Об этом официально сообщили представители Европарламента.

Судьба страстной сторонницы Украины в ЕС окончательно определена: принято громкое решение

Фото: из открытых источников

В четверг, 9 октября, в ходе отдельных голосований депутаты отклонили обе резолюции, направленные против действующей Еврокомиссии и ее президента.

Первая резолюция была подана политической силой "Патриоты за Европу". По результатам голосования, 378 евродепутатов высказались против этой инициативы, 179 поддержали, а 37 решили воздержаться от голосования. Второе предложение поступило от фракции "Левых". Она получила еще больший отказ — 383 голоса против, только 133 голоса "за" и 78 удержаний.

Таким образом, состав Европейской комиссии по Урсуле фон дер Ляен во главе продолжает выполнять свои функции без изменений.

Интересно, что это уже не первая попытка выразить недоверие руководительнице Еврокомиссии в текущем году. В июле 2023 года аналогичный вотум также не набрал необходимой поддержки: 360 депутатов были против, 175 — за, и 18 воздержались. Для принятия резолюции потребовался минимум 361 голос.

Еще в сентябре стало известно о подготовке двух новых вотумов недоверия, которые в октябре должны были рассмотреть евродепутаты. Их инициировали отдельно политические партии "Патриоты за Европу" и "Левые".

Перед голосованием, 8 октября, Урсула фон дер Ляен выступила с обращением с трибуны Европарламента в Страсбурге, где подчеркнула, что Россия проводит "преднамеренную и целенаправленную теневую кампанию против Европы", призывая европейских политиков к единству в противодействии внешним угрозам.

Таким образом, Европейский парламент подтвердил поддержку действующего руководства Еврокомиссии, что продолжит работу в обычном режиме, несмотря на политические вызовы и попытки дестабилизации.

Как уже писали "Комментарии", Турция активно диверсифицирует энергетические источники — наращивает добычу газа на собственных месторождениях и расширяет инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа из США и Алжира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости