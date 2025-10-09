Европейский парламент в очередной раз отказался поддержать два инициированных вотума недоверия в адрес Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляен. Об этом официально сообщили представители Европарламента.

Фото: из открытых источников

В четверг, 9 октября, в ходе отдельных голосований депутаты отклонили обе резолюции, направленные против действующей Еврокомиссии и ее президента.

Первая резолюция была подана политической силой "Патриоты за Европу". По результатам голосования, 378 евродепутатов высказались против этой инициативы, 179 поддержали, а 37 решили воздержаться от голосования. Второе предложение поступило от фракции "Левых". Она получила еще больший отказ — 383 голоса против, только 133 голоса "за" и 78 удержаний.

Таким образом, состав Европейской комиссии по Урсуле фон дер Ляен во главе продолжает выполнять свои функции без изменений.

Интересно, что это уже не первая попытка выразить недоверие руководительнице Еврокомиссии в текущем году. В июле 2023 года аналогичный вотум также не набрал необходимой поддержки: 360 депутатов были против, 175 — за, и 18 воздержались. Для принятия резолюции потребовался минимум 361 голос.

Еще в сентябре стало известно о подготовке двух новых вотумов недоверия, которые в октябре должны были рассмотреть евродепутаты. Их инициировали отдельно политические партии "Патриоты за Европу" и "Левые".

Перед голосованием, 8 октября, Урсула фон дер Ляен выступила с обращением с трибуны Европарламента в Страсбурге, где подчеркнула, что Россия проводит "преднамеренную и целенаправленную теневую кампанию против Европы", призывая европейских политиков к единству в противодействии внешним угрозам.

Таким образом, Европейский парламент подтвердил поддержку действующего руководства Еврокомиссии, что продолжит работу в обычном режиме, несмотря на политические вызовы и попытки дестабилизации.

Как уже писали "Комментарии", Турция активно диверсифицирует энергетические источники — наращивает добычу газа на собственных месторождениях и расширяет инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа из США и Алжира.