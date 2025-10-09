Доля палкої прихильниці України у ЄС остаточно визначена: прийняте гучне рішення

Європейський парламент вкотре відмовився підтримати два ініційовані вотуми недовіри на адресу Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. Про це офіційно повідомили представники Європарламенту.

У четвер, 9 жовтня, в ході окремих голосувань депутати відхилили обидві резолюції, спрямовані проти чинної Єврокомісії та її президентки.

Перша резолюція була подана політичною силою "Патріоти за Європу". За результатами голосування, 378 євродепутатів висловилися проти цієї ініціативи, 179 — підтримали, а 37 вирішили утриматися від голосування. Друга пропозиція надійшла від фракції "Лівих". Вона зазнала ще більшої відмови — 383 голоси проти, лише 133 голоси "за" та 78 утримань.

Таким чином, склад Європейської комісії з Урсулою фон дер Ляєн на чолі продовжує виконувати свої функції без змін.

Цікаво, що це вже не перша спроба висловити недовіру керівниці Єврокомісії у поточному році. У липні 2023 року аналогічний вотум також не набрав необхідної підтримки: 360 депутатів були проти, 175 — за, і 18 утрималися. Для прийняття резолюції потрібно було мінімум 361 голос.

Ще у вересні стало відомо про підготовку двох нових вотумів недовіри, які в жовтні мали розглянути євродепутати. Їх ініціювали окремо політичні партії "Патріоти за Європу" та "Ліві".

Перед голосуванням, 8 жовтня, Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням з трибуни Європарламенту у Страсбурзі, де підкреслила, що Росія проводить "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи", закликаючи європейських політиків до єдності у протидії зовнішнім загрозам.

Таким чином, Європейський парламент підтвердив підтримку чинного керівництва Єврокомісії, що продовжить роботу у звичному режимі, незважаючи на політичні виклики та спроби дестабілізації.

