logo_ukra

BTC/USD

122516

ETH/USD

4358.39

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Доля палкої прихильниці України у ЄС остаточно визначена: прийняте гучне рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Доля палкої прихильниці України у ЄС остаточно визначена: прийняте гучне рішення

У четвер, 9 жовтня, під час окремих голосувань парламент не підтримав дві резолюції про недовіру Європейській комісії та її очільниці.

9 жовтня 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейський парламент вкотре відмовився підтримати два ініційовані вотуми недовіри на адресу Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. Про це офіційно повідомили представники Європарламенту.

Доля палкої прихильниці України у ЄС остаточно визначена: прийняте гучне рішення

У четвер, 9 жовтня, в ході окремих голосувань депутати відхилили обидві резолюції, спрямовані проти чинної Єврокомісії та її президентки.

Перша резолюція була подана політичною силою "Патріоти за Європу". За результатами голосування, 378 євродепутатів висловилися проти цієї ініціативи, 179 — підтримали, а 37 вирішили утриматися від голосування. Друга пропозиція надійшла від фракції "Лівих". Вона зазнала ще більшої відмови — 383 голоси проти, лише 133 голоси "за" та 78 утримань.

Таким чином, склад Європейської комісії з Урсулою фон дер Ляєн на чолі продовжує виконувати свої функції без змін.

Цікаво, що це вже не перша спроба висловити недовіру керівниці Єврокомісії у поточному році. У липні 2023 року аналогічний вотум також не набрав необхідної підтримки: 360 депутатів були проти, 175 — за, і 18 утрималися. Для прийняття резолюції потрібно було мінімум 361 голос.

Ще у вересні стало відомо про підготовку двох нових вотумів недовіри, які в жовтні мали розглянути євродепутати. Їх ініціювали окремо політичні партії "Патріоти за Європу" та "Ліві".

Перед голосуванням, 8 жовтня, Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням з трибуни Європарламенту у Страсбурзі, де підкреслила, що Росія проводить "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи", закликаючи європейських політиків до єдності у протидії зовнішнім загрозам.

Таким чином, Європейський парламент підтвердив підтримку чинного керівництва Єврокомісії, що продовжить роботу у звичному режимі, незважаючи на політичні виклики та спроби дестабілізації.

Як вже писали "Коментарі", Туреччина активно диверсифікує енергетичні джерела — нарощує видобуток газу на власних родовищах і розширює інфраструктуру для імпорту зрідженого природного газу з США та Алжиру.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини