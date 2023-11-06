Такого не ожидали: почему националисты в правительстве Словакии шокированы позицией Фицо по Украине

Поддержка Словакией выводов саммита Европейского Совета, которые включают военную помощь Украине, была встречена неодобрением со стороны лидера Словацкой национальной партии Андрея Данко. Ведь это расходится с позицией премьера Словакии Роберта Фицо, о которой он публично заявлял еще до выборов, отказываясь поддерживать Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Отмечается, что премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия поддержит выделение помощи Украине, но только, если будут выполнены два условия – будут предоставлены гарантии того, что удастся избежать коррупции и второй условие – словацкие компании получат определённые возможности для развития.

"То, что Роберт Фицо поддержал это, я с этим не согласен. В тексте можно увидеть военную поддержку, но он четко дал понять, что мы отвергаем военную помощь", – отметил Данко, уточнив что он передаст свои возмущения Фицо.

Участие в правительстве с националистами привело к тому, что партию Фицо SMER исключили из Партии европейских социалистов. Теперь Данко заявляет, что хочет попробовать свои силы на парламентских выборах в ЕС в следующем году, поскольку он не уверен в долговечности нового правительства.

Данко также критикует правительственные действия министров "Гласа". Он недоволен новым министром образования Томашем Друкером, который официально заявил, что "неправительственные организации в школах не являются проблемой".

Но националисты настаивают на принятии закона в российском стиле, который бы называл организации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Данко также обвинил министра здравоохранения Зузану Долинкову в том, что она настаивает на обязательной вакцинации, что она опровергла.

Ранее партия Данко уже наделала шума во время формирования правительства, когда их кандидат на должность министра окружающей среды Рудольф Гуляк был отклонен президентом Зузаной Чапутовой из-за отрицания изменения климата и угроз в адрес активистов. Тогда националисты уступили и представили нового кандидата, Томаша Тарабу, который заявил, что не считает человека самой большой угрозой для природы.

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