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В Словакии назначили новое правительство: удалось ли пророссийскому Фицо стать премьером

Пророссийский Фицо таки стал премьером Словакии

25 октября 2023, 17:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидер победившей на выборах в Словакии партии Smer-SD Роберт Фицо официально стал новым премьер-министром страны. Также было назначено новое правительство. Стоит отметить, что еще до победы на выборах Фицо негативно высказывался о поддержке Украины и обещал прекратить ее, как только его политическая сила придет к власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет aktuality.sk.

В Словакии назначили новое правительство: удалось ли пророссийскому Фицо стать премьером

Роберт Фицо. Фото Getty Images

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила состав нового правительства.


В частности, пост министра обороны Словакии занял скандальный бывший глава МВД Роберт Калиняк, который известен своей дракой с экс-премьером Словакии Игорем Матовичем. Также его подозревали во взяточничестве, но в августе сняли все обвинения.

При этом Министерство иностранных дел возглавил Юрай Бланар. Он заявлял о "гражданской войне в Украине", когда войска страны-агрессора вторглись в Украину в 2014 году, а также рекомендовал украинской власти сосредоточиться "на обеспечении прав русскоязычных жителей".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Причина весьма прогнозируема – президент вынуждена считаться с позицией победителей парламентских выборов, где лидером стала антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо.




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Источник: https://www.aktuality.sk/clanok/tnAVtFo/online-prezidentka-vymenovala-stvrtu-vladu-roberta-fica/
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