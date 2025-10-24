Такой подножки никто не ожидал: что разрушило планы ЕС по финансированию Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер фактически "похоронил" планы ЕС по изъятию замороженных российских активов и предоставлению жизненно важного кредита в размере 140 миллиардов евро Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, сложившаяся ситуация говорит о том, что лидерам ЕС теперь придётся вернуться к вопросу о том, как помочь Украине справиться с дефицитом денежных средств в декабре, если они не созовут экстренное совещание раньше.

"Это полный бардак", — сказал один из дипломатов — "Всё должно было сложиться иначе".

СМИ отмечает, оппозиция Бельгии застала врасплох дипломатов и министров ЕС, а также высокопоставленных чиновников. По итогам встречи исчезло любое прямое упоминание об использовании замороженных активов для финансирования "репарационного кредита" для Украины, наряду с предложениями по снятию опасений Бельгии.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта настаивал, что план не провален, но никто не мог точно сказать, когда ЕС согласится использовать замороженные государственные активы России для помощи Киеву в финансировании своей обороны, если это вообще когда-либо произойдет, пишет Politico.

Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите в Брюсселе предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ (около 190 миллиардов евро) для финансирования масштабного кредита Украине натолкнулось на сопротивление со стороны Бельгии. Поскольку подавляющее большинство этих активов хранится в центральном депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, Бельгия опасается стать главной мишенью для юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.



