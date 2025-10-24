Такої підніжки ніхто не очікував: що зруйнувало плани ЄС щодо фінансування України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер фактично "поховав" плани ЄС щодо вилучення заморожених російських активів та надання життєво важливого кредиту у розмірі 140 мільярдів євро Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico".

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ситуація говорить про те, що лідерам ЄС тепер доведеться повернутися до питання про те, як допомогти Україні впоратися з дефіцитом коштів у грудні, якщо вони не скликатимуть екстрену нараду раніше.

"Це повний бардак", — сказав один із дипломатів — "Все мало скластися інакше".

ЗМІ зазначає, що опозиція Бельгії застала зненацька дипломатів і міністрів ЄС, а також високопосадовців. За підсумками зустрічі зникла будь-яка пряма згадка про використання заморожених активів для фінансування "репараційного кредиту" для України, поряд із пропозиціями щодо зняття побоювань Бельгії.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта наполягав, що план не провалений, але ніхто не міг точно сказати, коли ЄС погодиться використати заморожені державні активи Росії для допомоги Києву у фінансуванні своєї оборони, якщо це взагалі колись станеться, пише Politico.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на саміті у Брюсселі пропозиція щодо використання доходів від заморожених активів РФ (близько 190 мільярдів євро) для фінансування масштабного кредиту Україні наштовхнулася на опір з боку Бельгії. Оскільки переважна більшість цих активів зберігається в центральному депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, Бельгія побоюється стати головною мішенню для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.



