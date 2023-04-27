Теперь без российского газа: в каких странах ЕС больше всего выросли цены

Рост цен на "голубое топливо" коснулся абсолютно всех страна Евросоюза. В период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года во всех странах Европейского Союза выросли цены на газ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Евростат.

Газ. Фото из открытых источников

Отмечается, что средние цены на газ в странах Европейского Союза выросли с 7,8 евро до 11,4 евро за 100 кВт-ч. Такая стоимость является самой высокой в истории Евростата.

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Отмечается, что в период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах ЕС. Больше всего цены на газ подорожали в Чехии (+231%), Румынии (+165%), Латвии (+157%), Литве (+112%) и Бельгии (+102%). Только в двух странах ЕС цена выросла не существенно, в Хорватии (14%) и Словакии (18%).

По данным Евростата, цены начали расти еще до российского вторжения в Украину. Правительства стран ЕС разными способами пытались исправить ситуацию: снижение налогов и сборов, временное освобождение потребителей от уплаты налогов, ограничение цен, предоставление единовременной поддержки или распределение ваучеров для конечных потребителей, а некоторые страны применяли регулируемые цены.

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