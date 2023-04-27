logo

BTC/USD

29391.76

ETH/USD

1905.81

LTC/USD

89.04

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Теперь без российского газа: в каких странах ЕС больше всего выросли цены
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь без российского газа: в каких странах ЕС больше всего выросли цены

Больше всего цены на газ выросли в Чехии, Румынии, Латвии

27 апреля 2023, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Рост цен на "голубое топливо" коснулся абсолютно всех страна Евросоюза. В период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года во всех странах Европейского Союза выросли цены на газ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Евростат.

Теперь без российского газа: в каких странах ЕС больше всего выросли цены

Газ. Фото из открытых источников

Отмечается, что средние цены на газ в странах Европейского Союза выросли с 7,8 евро до 11,4 евро за 100 кВт-ч. Такая стоимость является самой высокой в истории Евростата.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отмечается, что в период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах ЕС. Больше всего цены на газ подорожали в Чехии (+231%), Румынии (+165%), Латвии (+157%), Литве (+112%) и Бельгии (+102%). Только в двух странах ЕС цена выросла не существенно, в Хорватии (14%) и Словакии (18%).

По данным Евростата, цены начали расти еще до российского вторжения в Украину. Правительства стран ЕС разными способами пытались исправить ситуацию: снижение налогов и сборов, временное освобождение потребителей от уплаты налогов, ограничение цен, предоставление единовременной поддержки или распределение ваучеров для конечных потребителей, а некоторые страны применяли регулируемые цены.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему все же состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – какие от них ожидания. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему в США появился проект резолюции о победе Украины в войне – в чем важность. Почему теперь, даже, если представитель республиканцев окажется в Белом доме, он не сможет продвигать мирные переговоры с Путиным и его окружением. Эксперты поделились своим мнением в эксклюзивном интервью нашему порталу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!