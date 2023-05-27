Теперь не только Венгрия: еще одна страна ЕС выступила против антироссийских санкций

Долгое время Венгрия была в гордом одиночестве внутри блока ЕС, требуя пересмотра ряда антироссийских санкций. Теперь к Будапешту присоединились Афины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Сейчас Евросоюз занят тем, что дорабатывает 11-й пакет санкций против России. Если раньше ограничения были направлены на то, чтобы опустошить военную казну страны-агрессора, то теперь Брюссель занят тем, чтобы перекрыть лазейки в ранее веденных санкциях против РФ. В частности, под ударом может оказаться не столько Россия, сколько другие страны, которые помогают Москве обходить санкции. Украина уже предоставила европейским партнерам список европейских компаний, которые помогают России избегать санкций и которые Киев называет "спонсорами войны".

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Издание отмечает, после того, как Украина озвучила список, сразу же оживились Будапешт и Афины. Эти две столицы высказали пожелания, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций. Хотя эти вопросы обычно не связаны между собой, Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы исключить свои компании из списка, предложенного Украиной.

Такая позиция Венгрии и Греции вызвала споры внутри ЕС. В частности, глава МИД Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию за такой подход.

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