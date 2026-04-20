Тепер Путін поквитається з ЄС за поразку Орбана: хто перемагає на виборах у Болгарії

Розгромна перемога виборчого блоку "Прогресивна Болгарія" на парламентських виборах у Болгарії на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радєвим – багато про що говорить. Його політична позиція максимально близька до позиції Віктора Орбана і йде в унісон із російською. Причому відверто і безапеляційно. Блок отримує майже 40% голосів. Про це розповів нардеп, політичний аналітик Ігор Гузь.

Румен Радєв. Фото: з відкритих джерел

Політик пояснює, Румен Радєв, обраний на посаду президента Болгарії у 2016 році, тримається явно антиукраїнської позиції. З його вуст звучали заяви, що Крим – це російська територія, що "воєнного рішення не існує" і що "все більше зброї не вирішить ситуації на полі бою". А у грудні 2023 року він заблокував надання Україні 100 бронетранспортерів.

"Проросійські союзники Радєва з партії "Відродження" отримали 5%, а соціалісти ще 4%. Фактично ці три партії і складатимуть коаліцію. Нейтральна партія олігарха Деляна Пеєвського "Рух за права і свободи" отримує 8%. Ця політична сила теж ситуативно може підтримувати Радєва", – зазначив Ігор Гузь.

Він продовжує, дві проєвропейські партії — ГЕРБ та "Продовжуємо зміни та Демократична Болгарія" — отримують відповідно 15% та 13%. Це тотальний провал політики останніх років, адже саме ці дві партії так чи інакше були причетні до проєвропейського уряду.

Підсумовуючи політик зазначив, можемо фіксувати ще одну значну проблему в ставленні до України в європейській країні. Точно зрозуміло, що Болгарія перестане бути нашим союзником. А от чи відбудеться перезавантаження антиукраїнської "трійки", в якій залишаються Словаччина та Чехія, а відповідно випала Угорщина, — залишається відкритим питанням. Чи побачимо ми там незабаром Болгарію?

"Фактично все залежатиме від того, наскільки проактивним в антиукраїнських діях буде майбутній прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв. І наскільки, в першу чергу, Урсула фон дер Ляєн та її команда зможуть на зльоті збити цей порив — адже можливостей для цього є достатньо", – підсумував нардеп.

