Теперь уже окончательно: в ЕС утвердили дату начала переговоров Украины о вступлении в блок

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Кравцев Сергей
Послы стран Европейского Союза дали "принципиальное согласие" на открытие переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой, которые начнутся 25 июня. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Le Point".
Украина - ЕС. Фото: из открытых источников
Оно отметило, что решение должно быть официально утверждено на встрече министров 21 июня.
Напомним, что постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы 14 июня.
Решение послов ЕС означает, что 25 июня состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.
Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но по заверениям, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, однако сразу надо предупредить, что это произойдет не сразу.
Президент отметил, что Франция сыграла ведущую роль в поддержке Украины как кандидата на вступление в ЕС.
Также издание "Комментарии" сообщало, что снова мешает начать переговоры по вступлению Украины в ЕС: издание "Politico" раскрыло детали.
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