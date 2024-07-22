Терпение не безгранично: Боррель рассказал об ответе Орбану на "мирный тур" в Россию и Китай

Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят, как реагировать на поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, а также на позицию Венгрии по роли ЕС в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Мы обсудим произошедшее и позиции, занятые венгерским правительством", — заявил Боррель, назвав их "неприемлемыми".

Некоторые страны-члены хотят, чтобы блок занял более жесткую позицию по отношению к Будапешту. Среди предложений — бойкот или снижение уровня участия министров в неформальной встрече в Будапеште в конце августа, хотя страны расходятся во мнениях относительно целесообразности таких мер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава Европейского Совета Шарль Мишель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его попытку вести переговоры от ЕС для окончания войны в Украине. По словам Мишеля, у венгерского лидера нет мандата на такую деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Шарль Мишель написал письмо Виктору Орбану, в котором раскритиковал "мирную миссию" венгерского премьера.

"Ротационное председательство Совета не играет никакой роли в представлении Союза на международной арене и не получило мандата Европейского Совета на участие от имени Союза", — сказал Мишель.

Ранее "Комментарии" писали – не нужно ждать окончания войны: к какому шагу с РФ Орбан призвал ЕС.



