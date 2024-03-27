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Терпение закончилось. Латвия дала дипломату РФ две недели, чтобы убраться из страны

Латвия дала российскому дипломату две недели, чтобы он покинул страну, сообщил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш. Дипломат РФ Олег Зыков обвиняется в неприемлемом и провокационном поведении

сегодня, 20:40
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Ткачик Олеся
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Министерство иностранных дел Латвии объявило дипломата из России персоной нон грата, сообщается в заявлении МИД балтийской страны.

Терпение закончилось. Латвия дала дипломату РФ две недели, чтобы убраться из страны

Олег Зыков

В частности, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш принял решение о высылании одного из дипломатов посольства Российской Федерации, который должен покинуть Латвию до конца 10 апреля.

В сообщении указано, что временный поверенный в делах посольства РФ Олег Зыков был вызван в МИД Латвии 27 марта 2024 года, где ему был высказан решительный протест. Это произошло в связи с "неприемлемой и провокационной публичной коммуникацией, которую посольство ведет в течение длительного периода, грубо противоречащего букве и духу Венской конвенции", — отметило ведомство.

В сообщении также отмечено, что несмотря на повторные замечания со стороны МИД, посольство РФ продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных институций и органов власти Латвийского государства, а также на разжигание вражды среди латвийского общества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно российский посол в Варшаве Сергей Анреев тоже отметился неприемлемым поведением . В частности, он отказался прийти на вызов в МИД Польши по поводу нарушившей воздушное пространство страны российской ракеты. Анреев заявил, что в МИДе ему отказались сообщать о том, имеет ли польская сторона доказательства того, что речь идет именно о российской ракете. Как следствие, заявил Анреев, он отказался от визита в МИД и посоветовал послать ему ноту протеста по почте.

При этом в МИД Польши такое поведение российского посла назвали неприемлемым.




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