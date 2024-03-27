Терпение закончилось. Латвия дала дипломату РФ две недели, чтобы убраться из страны

Министерство иностранных дел Латвии объявило дипломата из России персоной нон грата, сообщается в заявлении МИД балтийской страны.

Олег Зыков

В частности, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш принял решение о высылании одного из дипломатов посольства Российской Федерации, который должен покинуть Латвию до конца 10 апреля.

В сообщении указано, что временный поверенный в делах посольства РФ Олег Зыков был вызван в МИД Латвии 27 марта 2024 года, где ему был высказан решительный протест. Это произошло в связи с "неприемлемой и провокационной публичной коммуникацией, которую посольство ведет в течение длительного периода, грубо противоречащего букве и духу Венской конвенции", — отметило ведомство.

В сообщении также отмечено, что несмотря на повторные замечания со стороны МИД, посольство РФ продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных институций и органов власти Латвийского государства, а также на разжигание вражды среди латвийского общества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно российский посол в Варшаве Сергей Анреев тоже отметился неприемлемым поведением . В частности, он отказался прийти на вызов в МИД Польши по поводу нарушившей воздушное пространство страны российской ракеты. Анреев заявил, что в МИДе ему отказались сообщать о том, имеет ли польская сторона доказательства того, что речь идет именно о российской ракете. Как следствие, заявил Анреев, он отказался от визита в МИД и посоветовал послать ему ноту протеста по почте.

При этом в МИД Польши такое поведение российского посла назвали неприемлемым.



