The Times рассказал, на сколько минимум может затянуться вступление Украины в ЕС

Череда проблем может стать причиной отсрочки вступления Украины в блок по меньшей мере до 2030 года, а возможно, Киев будет ждать и до следующего десятилетия. Возникает вопрос, насколько серьезно Европейский Союз настроен относительно вступления Украины в блок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что споры на саммите по пересмотру расходов – это мелочи по сравнению с оценкой стоимости членства Украины в 186 миллиардов евро. Такие средства должны потратить мощные страны ЕС. Большинство государств также опасаются потерять право на национальное вето по таким вопросам, как будущие бюджеты или расширения.

В то же время членство в ЕС носит как тактический, так и геополитический характер. Оно могло бы укрепить Украину, закрепив ее на Западе перед возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Бывший президент четко заявил о своем желании прекратить финансирование украинской армии.

"Украина является частью геополитической сферы Европы. Так же, как и Западные Балканы, Турция и Кавказ... Это поднимает еще один вопрос: можно ли позволить Украине перепрыгнуть через очередь, когда потребность в принятии Сербии, Албании и Боснии является еще более насущной?", – пишет "The Times".

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