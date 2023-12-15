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The Times рассказал, на сколько минимум может затянуться вступление Украины в ЕС

Присоединение страны такого размера и стратегического значения повлечет самые радикальные изменения в ЕС за последние десятилетия

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Череда проблем может стать причиной отсрочки вступления Украины в блок по меньшей мере до 2030 года, а возможно, Киев будет ждать и до следующего десятилетия. Возникает вопрос, насколько серьезно Европейский Союз настроен относительно вступления Украины в блок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

The Times рассказал, на сколько минимум может затянуться вступление Украины в ЕС

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что споры на саммите по пересмотру расходов – это мелочи по сравнению с оценкой стоимости членства Украины в 186 миллиардов евро. Такие средства должны потратить мощные страны ЕС. Большинство государств также опасаются потерять право на национальное вето по таким вопросам, как будущие бюджеты или расширения.


В то же время членство в ЕС носит как тактический, так и геополитический характер. Оно могло бы укрепить Украину, закрепив ее на Западе перед возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Бывший президент четко заявил о своем желании прекратить финансирование украинской армии.

"Украина является частью геополитической сферы Европы. Так же, как и Западные Балканы, Турция и Кавказ... Это поднимает еще один вопрос: можно ли позволить Украине перепрыгнуть через очередь, когда потребность в принятии Сербии, Албании и Боснии является еще более насущной?", – пишет "The Times".

Читайте также на портале "Комментарии" — во время первого дня саммита лидеров стран ЕС, несмотря на сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, было принято историческое решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины (и Молдовы). Впрочем, Орбан всё же подложил свинью, заблокировав бюджетный "мегапакет", в который, среди прочего, были вшиты 50 млрд евро на поддержку нашей страны. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" результаты первого дня саммита.




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