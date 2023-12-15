Ложечка дегтя в бочке меда: чем закончился для Украины первый день саммита ЕС

Во время первого дня саммита лидеров стран ЕС, несмотря на сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, было принято историческое решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины (и Молдовы). Впрочем, Орбан всё же подложил свинью, заблокировав бюджетный "мегапакет", в который, среди прочего, были вшиты 50 млрд евро на поддержку нашей страны. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" результаты первого дня саммита.

Саммит лидеров ЕС. Фото: из открытых источников

Надежды российского руководства на отказ Украине не оправдались

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким мнением:

"В первый день саммита Европейского Совета было принято принципиальное решение – открыть переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Еще накануне саммита и даже во время его открытия никто не мог гарантировать позитивного голосования. Однако это решение стало блестящей победой украинской дипломатии и европейских союзников".

Эксперт напоминает, что Верховная Рада и правительство приняли все необходимые решения по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Он подчеркивает, что президент Зеленский в своем выступлении перед участниками саммита нашел правильные аргументы и призвал европейских лидеров к единству в противодействии российской агрессии и утверждении демократических ценностей. Кроме того, лидеры венгерского общества в Украине обратились к венгерскому руководству с просьбой не блокировать интеграцию Украины в ЕС.

"В результате Орбан использовал процедурную хитрость и вышел из помещения во время голосования. Таким образом он не голосовал "против" и поэтому решение фактически консенсусное и легитимное", – поясняет Игорь Попов.

Он подчеркивает, что надежды российского руководства на отказ Украине не оправдались, что вызывает возмущение и поиск виновных за провал российских дипломатов и шпионов.

"Теперь в повестке дня саммита – выделение финансовой помощи Украине, финансирование военной помощи через Европейский фонд мира, а также разработка соглашения о гарантиях безопасности. К сожалению, Орбан блокирует принятие решения о финансовом пакете, в который входит украинский вопрос. Однако все остальные 26 стран согласились с выделением средств и найдут технические возможности оформления этого решения. В начале января для этого будет проведено внеочередное заседание Европейского Совета. Возможно, что средства для Украины будут выделяться через двусторонние соглашения или внебюджетный фонд", – отмечает эксперт.

Игорь Попов обращает внимание, что Совет ЕС также согласовал 12-й пакет санкций против Российской Федерации.

В него войдут ограничения для российских алмазов и сжиженного газа, а также запрет на реэкспорт продукции европейского машиностроения в Россию. Это поможет закрыть возникшие в последнее время схемы обхода предыдущих санкций, поясняет эксперт.

"Переговоры о членстве могут длиться несколько лет. Украина уже сформировала переговорные группы и директивы – и ожидает переговорную рамку со стороны ЕС. Это будет большой пакет условий и рекомендаций, а также процедуры мониторинга их выполнения. Но следует понимать, что вчерашнее решение Европейского Совета имеет не только большое политическое значение. Это отразится на текущих отношениях Украины и ЕС, – считает Игорь Попов. – Вероятно, будет продлен режим свободной торговли украинскими товарами на европейском рынке, будет работать "транспортный безвиз", а украинские граждане и дальше смогут иметь полный доступ к рынку труда в странах – членах ЕС".

Задача ЕС сейчас – активнее заняться пересмотром правил принятия решений

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун акцентирует, что принято важнейшее в долгосрочном, стратегическом измерении решение о старте переговоров касательно вступления Украины в ЕС.

"И оно явно стало неожиданностью, учитывая непробиваемую позицию венгерских властей. Однако Орбана попросту выпроводили из зала. И соответствующее решение было принято, – отмечает эксперт. – Одобрение старта переговоров – это результат десяти лет борьбы Украины за присоединение к ЕС. И у нас, действительно, есть повод для радости. Даже несмотря на то, что результат пока не финальный, а лишь промежуточный (теперь необходимо получить поддержку от всех 27 стран-членов Евросоюза)".

В то же время, продолжает Максим Джигун, к сожалению, не удалось (из-за позиции всё того же Орбана) проголосовать за выделение так нужных нам средств. И это проблема.

"Украинская держава из-за российской агрессии чрезвычайно зависит от внешней поддержки. Ее увеличение/уменьшение влияет на нашу экономическую стабильность, выплаты зарплат (прежде всего — бюджетниками), пенсий, восстановительные работы", – поясняет политолог.

По его мнению, мы оказались на политической растяжке. У нас есть конфликты с Венгрией по ряду вопросов. Но надо как-то договариваться, чтоб та перестала блокировать решения, необходимые Украине.

"Такое чувство, что Орбан, заблокировав принятие решения, которое позволило бы Украине получить 50 млрд евро в ближайшие четыре года, заигрывает со своим избирателем, которому обещал блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако старт этому дан. И Орбан решил отыграться хоть так, блокируя финансовую помощь", – считает эксперт.

При этом, отмечает он, есть надежда, что на внеочередном заседании лидеров ЕС в январе данный пакет будет принят – и Украина получит необходимые ресурсы. Ну, а Орбан, вероятно, продолжит шантажировать европейские институции, выбивая разморозку дополнительных средств для Венгрии.

"Задача ЕС сейчас – активнее заняться пересмотром правил принятия решений. Не консенсусным голосованием, а квалифицированным большинством. Для этого необходимо пройти немало процедурных моментов. Но, похоже, шантаж со стороны Орбана (страна которого критически зависима от средств из бюджета ЕС) подталкивает основных европейских игроков (Германия, Франция, Италия – основные доноры общеевропейского бюджета) к данным реформам внутри Евросоюза", – резюмирует Максим Джигун.

Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает очень позитивным, что принято решение о начале переговоров касательно вступления Украины в ЕС. Но, подчеркивает он, сейчас нам нужны практические вещи.

"Это и пролонгация договора о доступе украинских товаров и услуг на европейский рынок (желательно на пять лет, но если будут продлевать по году — тоже хорошо). И получение помощи всех видов. И гарантии безопасности", – поясняет эксперт.

По его словам, переговоры же о вступлении могут длиться годами, даже десятилетиями. По ряду причин.

Плюс – появление Украины в ЕС сменит политический баланс, усилив позиции Восточной Европы. Что не особо радует страны Западной Европы", – рассказывает Тарас Загородний. "Вступление каждой новой страны со слабой экономикой (как у нас) – это автоматическое сокращение помощи из общеевропейского бюджета другим странам. Потому что деньги пойдут на подтягивание к стандартам ЕС нового члена. К тому же, Украина начнет вытеснять с ряд сегментов рынка тех, кто их занимает сейчас (речь, прежде всего, о Венгрии, Словакии, Румынии, Польше). Мы уже видели, к каким это приводит проблемам, по ситуации с теми же аграриями, перевозчиками

Но, подчеркивает он, в данный момент для нас основное – финансово-военная поддержка, а также гарантии безопасности.

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