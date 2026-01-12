logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Трамп боится за Гренландию: в ЕС напомнили президенту о главном козыре, который тот забыл
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп боится за Гренландию: в ЕС напомнили президенту о главном козыре, который тот забыл

Каллас отметила, что НАТО способна развеять все опасения Трампа

12 января 2026, 13:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ответ на слова президента США Дональда Трампа об опасениях безопасности Гренландии заявила, что НАТО в состоянии их развеять. Об этом сообщает немецкое издание "Welt", цитируя слова Каллас.

Трамп боится за Гренландию: в ЕС напомнили президенту о главном козыре, который тот забыл

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

"Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения", — отметила Каллас.

Она подчеркнула, что у острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии находятся редкоземельные элементы.

Кая Каллас также заявила, что Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим союзником ЕС, но добавила, что сейчас "партнерство находится в сложной фазе".                                                                             

Топ-дипломат ЕС также подчеркнула, что Гренландия имеет стратегическое значение.

Читайте на портале "Комментарии" — спецпосланник США Гренландией Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания "оккупировала" остров, восстановив над ним контроль "в обход протоколов ООН". Об этом говорится в тексте должности чиновника в соцсети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – вероятность того, что Гренландия может перейти под контроль США до конца 2026 года, резко возросла после серии заявлений президента Дональда Трампа о необходимости Соединенных Штатов получить самый большой остров на планете. По данным платформы прогнозирования Polymarket, по состоянию на 12 января сценарий, при котором Гренландия перейдет под контроль США, оценивается в 17%. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article69638e7d139df1c896c29ec4/kaja-kallas-brutale-unterdrueckung-von-demonstranten-eu-zeigt-sich-bereit-fuer-neue-iran-sanktionen.html?source=puerto-reco-2_ABC-V49.2.A_control
Теги:

Новости

Все новости