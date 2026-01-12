Трамп боится за Гренландию: в ЕС напомнили президенту о главном козыре, который тот забыл

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ответ на слова президента США Дональда Трампа об опасениях безопасности Гренландии заявила, что НАТО в состоянии их развеять. Об этом сообщает немецкое издание "Welt", цитируя слова Каллас.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

"Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения", — отметила Каллас.

Она подчеркнула, что у острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии находятся редкоземельные элементы.

Кая Каллас также заявила, что Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим союзником ЕС, но добавила, что сейчас "партнерство находится в сложной фазе".

Топ-дипломат ЕС также подчеркнула, что Гренландия имеет стратегическое значение.

