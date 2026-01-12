logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Трамп боїться за Гренландію: у ЄС нагадали президенту про головний козир, який той забув
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп боїться за Гренландію: у ЄС нагадали президенту про головний козир, який той забув

Каллас зауважила, що НАТО здатне розвіяти всі побоювання Трампа

12 січня 2026, 13:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про побоювання щодо безпеки Гренландії заявила, що НАТО в змозі їх розвіяти. Про це повідомляє німецьке видання "Welt", цитуючи слова Каллас.

Трамп боїться за Гренландію: у ЄС нагадали президенту про головний козир, який той забув

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

"Гренландія належить її громадянам. Якщо є побоювання щодо безпеки острова, НАТО здатне розвіяти ці побоювання", — зазначила Каллас.

Вона наголосила, що біля острова прокладені підводні кабелі, а під льодом Гренландії знаходяться рідкоземельні елементи.

Кая Каллас також заявила, що Сполучені Штати як і раніше є найбільшим союзником ЄС, але додала, що зараз "партнерство знаходиться в складній фазі".                                                         

Топ-дипломат ЄС також акцентувала, що Гренландія має стратегічне значення.                                                            

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпосланець США Гренландією Джефф Лендрі заявив, що після Другої світової війни Данія "окупувала" острів, відновивши над ним контроль "в обхід протоколів ООН". Про це йдеться у тексті посади чиновника у соцмережі X.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ймовірність того, що Гренландія може перейти під контроль США до кінця 2026 року, різко зросла після серії заяв президента Дональда Трампа щодо необхідності Сполучених Штатів отримати найбільший острів на планеті. За даними платформи прогнозування Polymarket, станом на 12 січня сценарій, за якого Гренландія перейде під контроль США, оцінюється в 17%. Це майже вдвічі більше, ніж наприкінці минулого року.




Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/article69638e7d139df1c896c29ec4/kaja-kallas-brutale-unterdrueckung-von-demonstranten-eu-zeigt-sich-bereit-fuer-neue-iran-sanktionen.html?source=puerto-reco-2_ABC-V49.2.A_control
