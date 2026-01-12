Трамп боїться за Гренландію: у ЄС нагадали президенту про головний козир, який той забув

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про побоювання щодо безпеки Гренландії заявила, що НАТО в змозі їх розвіяти. Про це повідомляє німецьке видання "Welt", цитуючи слова Каллас.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

"Гренландія належить її громадянам. Якщо є побоювання щодо безпеки острова, НАТО здатне розвіяти ці побоювання", — зазначила Каллас.

Вона наголосила, що біля острова прокладені підводні кабелі, а під льодом Гренландії знаходяться рідкоземельні елементи.

Кая Каллас також заявила, що Сполучені Штати як і раніше є найбільшим союзником ЄС, але додала, що зараз "партнерство знаходиться в складній фазі".

Топ-дипломат ЄС також акцентувала, що Гренландія має стратегічне значення.

