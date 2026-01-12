Хто насправді окупував Гренландію: Трамп шокував заявою

Спецпосланець США Гренландією Джефф Лендрі заявив, що після Другої світової війни Данія "окупувала" острів, відновивши над ним контроль "в обхід протоколів ООН". Про це йдеться у тексті посади чиновника у соцмережі X.

Джефф Лендрі. Фото: із відкритих джерел

Губернатор Луїзіани, призначений Дональдом Трампом на посаду спецпосланця, наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією.

Джефф Лендрі зазначив, що під час Другої світової війни, коли Данія була окупована нацистами, суверенітет Гренландії забезпечували саме Сполучені Штати.

Політик стверджує, що після завершення війни Данія "знов окупувала" острів, проігнорувавши норми та протоколи ООН.

Він наголосив, що у питанні Гренландії для США йдеться про "гостинність, а не про ворожість".

За даними джерел Politico, Вашингтон розглядає можливість встановлення контролю над островом у найближчі місяці. Ймовірними термінами реалізації цих планів називають період до 4 липня (250-річчя незалежності США) або до проміжних виборів у листопаді 2026 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ймовірність того, що Гренландія може перейти під контроль США до кінця 2026 року, різко зросла після серії заяв президента Дональда Трампа щодо необхідності Сполучених Штатів отримати найбільший острів на планеті.

За даними платформи прогнозування Polymarket, станом на 12 січня сценарій, за якого Гренландія перейде під контроль США, оцінюється в 17%. Це майже вдвічі більше, ніж наприкінці минулого року.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі розкрили карти: за які кошти Трамп зібрався купити Гренландію.



