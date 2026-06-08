Трамп будет в шоке: Европа ошеломила кардинальным планом по войне в Украине

Европейские столицы все отчетливее заявляют о готовности взять на себя ведущую роль в предстоящих переговорах по завершению полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщили в Берлине после состоявшихся в Лондоне консультаций с участием лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании. Материал со ссылкой на Politico отражает рост европейской активности в дипломатическом процессе.

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Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца Стефан Корнелиус подчеркнул, что сейчас переговорный процесс вокруг Украины заметно оживляется именно на европейском уровне. По его словам, ключевое изменение состоит в том, что инициатива постепенно возвращается в Европу.

"Я считаю, что новым является то, что этот процесс сейчас набирает обороты в Европе", — отметил он, подчеркнув, что континент все активнее включается в обсуждение путей прекращения войны.

Корнелиус также обратил внимание, что Европа фактически восстанавливает и продолжает дипломатические усилия, ранее в значительной степени координировавшиеся Соединенными Штатами. В то же время он отметил важность тесного взаимодействия с Вашингтоном, отметив: "Мы делаем это в тесной координации с США".

На фоне этих процессов следует упомянуть, что с начала 2025 года отдельные представители американской администрации, в частности, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, принимали участие в попытках посредничества между Киевом и Москвой, однако существенного прогресса достичь не удалось. Параллельно внимание США все больше смещается на другие международные кризисы, что также стимулирует активизацию европейской дипломатии.

В совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины отмечается необходимость возобновления прямого диалога между сторонами конфликта с участием как Европы, так и США. Документ также содержит ряд условий для возможного мира, среди которых ключевым пунктом определено полное и немедленное прекращение огня.

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