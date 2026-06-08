Трамп буде у шоці: Європа приголомшила кардинальним планом щодо війни в Україні

Європейські столиці дедалі виразніше заявляють про готовність взяти на себе провідну роль у майбутніх переговорах щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомили в Берліні після консультацій за участі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії, що відбулися в Лондоні. Матеріал із посиланням на Politico відображає зростання європейської активності у дипломатичному процесі.

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Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус наголосив, що нині переговорний процес навколо України помітно пожвавлюється саме на європейському рівні. За його словами, ключова зміна полягає в тому, що ініціатива поступово повертається до Європи.

“Я вважаю, що новим є те, що цей процес зараз набирає обертів у Європі”, — зазначив він, підкресливши, що континент дедалі активніше включається в обговорення шляхів припинення війни.

Корнеліус також звернув увагу, що Європа фактично відновлює та продовжує дипломатичні зусилля, які раніше значною мірою координувалися Сполученими Штатами. Водночас він наголосив на важливості тісної взаємодії з Вашингтоном, зазначивши: “Ми робимо це в тісній координації зі США”.

На тлі цих процесів варто згадати, що з початку 2025 року окремі представники американської адміністрації, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, брали участь у спробах посередництва між Києвом і Москвою, однак суттєвого прогресу досягти не вдалося. Паралельно увага США дедалі більше зміщується на інші міжнародні кризи, що також стимулює активізацію європейської дипломатії.

У спільній заяві лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України наголошується на необхідності відновлення прямого діалогу між сторонами конфлікту за участі як Європи, так і США. Документ також містить низку умов для можливого миру, серед яких ключовим пунктом визначено повне та негайне припинення вогню.

Портал "Коментарі" вже писав, що 8 червня у Мінську відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із заступником голови КНР Хань Чженом. Переговори були зосереджені на зміцненні політичної співпраці та розширенні економічних зв’язків, зокрема підписанні нових торговельних домовленостей між двома країнами.