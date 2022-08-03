Транспортировка российской нефти: РФ придумала новую схему, чтобы обходить санкции

СМИ выяснили, что страна-агрессор, вероятно, придумала, как транспортировать свою нефть в обход антироссийских санкций. Для этого россияне задействовали находящийся в Египте нефтяной терминал Эль-Хамра. Об этом пишет Bloomberg .

Россия пытается обойти санкции Запада (фото из открытых источников)

Журналисты агентства выяснили и выследили доставивший танкер Crested 24 июля на Эль-Хамру груз с около 700 тысячами баррелей российской нефти. А через несколько часов другое судно под названием Chris забрало этот груз или его часть на свой борт.

Стало известно, что танкер Chris находится у терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Вероятно, этот терминал дает возможность подмешивать к российской сырой нефти египетскую, чтобы усложнить ее происхождение.

"Европейские покупатели начали избегать российской нефти после вторжения РФ в Украину. Этот необычный шаг усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза, усиливая тенденцию все большей скрытости поставок российской нефти", – говорится в публикации Bloomberg.

Также СМИ напомнили, что РФ использует Египет, чтобы транспортировать свой мазут. В статье говорится, что пока неизвестно, был ли этот случай только разовый, или это часть из регулярной схемы для экспорта российской нефти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские олигархи начали оспаривать введенные против них санкции ЕС. Роман Абрамович в своем иске в Европейский суд всеобщей юрисдикции требует от ЕС отменить введенные в него санкции. Кроме этого, судиться собрались и три других российских толстосумов Михаил Фридман, Петр Авен, Алишер Усманов. Абрамович, имеющий гражданство Португалии, заявил, что санкции нарушают его основные права, гарантируемые ЕС.

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