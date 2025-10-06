Тривожні тенденції зростають: чи варто Україні перейматися після виборів у Чехії

Рубрики
Парламентські вибори у Чехії і їх результати треба розглядати комплексно. Перш за все, перемога партії ANO Андрея Бабіша не настільки драматична, як могло би бути. Таку думку висловив директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда.
Що стосується взагалі розкладу, то, на думку експерта, на сьогоднішній момент нас очікують коаліційні перемовини в Чехії і сказати остаточно, яким буде склад уряду, чи буде це уряд меншості – доволі складно.
За його словами, Україна все-таки має досвід достатньо прагматичних військових замовлень для Словаччини, де для потреб України виробляють гаубиці Zuzana (САУ). Враховуючи потужну військово-промисловість Чехії нам треба про це говорити з Прагою, намагаючись компенсувати небажання Андрея Бабиша продовжувати снарядну ініціативу, яка дісталася Празі у спадок від Жозепа Борреля, коли Чехія фактично рятувала обличчя всього Європейського Союзу.
