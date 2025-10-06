Тривожні тенденції зростають: чи варто Україні перейматися після виборів у Чехії

Парламентські вибори у Чехії і їх результати треба розглядати комплексно. Перш за все, перемога партії ANO Андрея Бабіша не настільки драматична, як могло би бути. Таку думку висловив директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда.

Вибори у Чехії. Фото: з відкритих джерел

"Тобто ця перемога прогнозувалася, вона була очікувана, але, на мою думку, Бабіш не є проросійським політиком. Він є політиком популістом. Це є загрозою, але це все-таки можливість вести з ним діалог", – зазначив Євген Магда.

Що стосується взагалі розкладу, то, на думку експерта, на сьогоднішній момент нас очікують коаліційні перемовини в Чехії і сказати остаточно, яким буде склад уряду, чи буде це уряд меншості – доволі складно.

"Думаю, що для багатьох українців було дивним, що популярний політик Петр Павел, який є президентом Чехії, не повів свою політичну партію на вибори, але відповідь насправді є достатньо очевидною. Питання у тому, що є певна політична культура, політична традиція, закладені ще Вацлавом Гавелом і тому у Чехії їм намагаються слідувати", – зазначив Євген Магда.

За його словами, Україна все-таки має досвід достатньо прагматичних військових замовлень для Словаччини, де для потреб України виробляють гаубиці Zuzana (САУ). Враховуючи потужну військово-промисловість Чехії нам треба про це говорити з Прагою, намагаючись компенсувати небажання Андрея Бабиша продовжувати снарядну ініціативу, яка дісталася Празі у спадок від Жозепа Борреля, коли Чехія фактично рятувала обличчя всього Європейського Союзу.

"Також можна додати, що популісти – це спільна проблема центральної Європи. І, говорячи про вибори у Чехії треба сказати, що відносини України з країнами Вишеградської четвірки ускладнилися і, очевидно, треба шукати не винних, а шукати шляхи порозуміння з цими країнами і якомога ефективніше з ними взаємодіяти, говорячи мовою спільних інтересів", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході заговорили про те, що допомога Україні може бути під питанням: що сталося.



