Три страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне блока: подробности

Европейский Союз может попытаться смягчить непосредственный дефицит боеприпасов в Украине, используя деньги блока для совместной закупки снарядов на мировом рынке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на заявления трех дипломатов ЕС, отмечает, что небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов за пределами блока. В частности, из-за того, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать наращивание производства.

Ранее на этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказалось за то, чтобы разрешить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине, рассказали дипломаты. Однако Франция, Греция и Кипр выступили против.

И это несмотря на то, что в конце января высокопоставленный французский чиновник сообщил, что Франция разрешит закупки за пределами ЕС, если блок не выполнит свою задачу по поставке 1 миллиона снарядов на Украину к марту, что и произойдет.

Франция также не раскрывает общую сумму своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЕС нет общего видения, как Украине преодолеть дефицит снарядов.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне проблем с помощью от США украинские военные действительно сталкиваются с дефицитом снарядов. Об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



