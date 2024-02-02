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В ЕС нет общего видения, как Украине преодолеть дефицит снарядов

В ЕС возникли противоречия на предмет того, как обеспечить Украину боеприпасами

2 февраля 2024, 23:37
Автор:
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Марьян Ощановский
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Чехия настаивает, чтобы ЕС закупал снаряды для Украины в Южной Корее, ЮАР и Турции. Впрочем, не все страны Евросоюза согласны с таким предложением.

В ЕС нет общего видения, как Украине преодолеть дефицит снарядов

ВСУ страдают от недостатка снарядов. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Politico, Брюссель намерен использовать закупки боеприпасов для финансирования военной промышленности Европы.

По информации издания, Франция, являющаяся одним из лидеров европейской военной промышленности, настаивает, чтобы все заказы на производство снарядов для Украины распределялись внутри Евросоюза.

Источники Politico сообщили, что вопросы, касающиеся способов обеспечения ВСУ боеприпасами, обсуждались 1 февраля на экстренном саммите Евросоюза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



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Источник: https://www.politico.com/
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