Трус России уже не скрыть: в Дании озвучили резкое заявление

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала граждан готовиться к новым гибридным атакам, подчеркнув, что Россия остается главным вызовом для Европы, стремясь дестабилизировать ситуацию на континенте, сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

"Мы должны ожидать большего количества подобных атак. Эти атаки проявили уязвимости", — отметила она, добавив, что страна должна быть готова к диверсиям, кибератакам и повреждению подводных кабелей.

Фредериксен также подчеркнула, что "атаки преследуют цель запутать нас и сделать неуверенными. И это от трусливого врага, который не смеет заявить о себе".

Кроме того, премьер сообщила, что власти Дании подняли уровень боевой готовности и готовятся к разным непредсказуемым сценариям.

Директор службы безопасности и разведки Дании Финн Борх подтвердил, что угроза российского шпионажа и диверсий в стране остается "высокой", отметив, что нынешние события напоминают продолжающуюся гибридную войну в других европейских государствах.

Напомним, что 25 сентября из-за угрозы со стороны беспилотников в Дании снова закрывали один из аэропортов – это уже третий инцидент такого рода за последние несколько дней.

Ранее, в ночь с 21 на 22 сентября 2025 года, неизвестные дроны парализовали аэропорт Копенгагена, что привело к перенаправлению рейсов. Также из-за сообщений о дронах объявляли тревогу в Осло, Норвегия, сообщали СМИ.

