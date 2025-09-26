Боягузство Росії вже не приховати: у Данії озвучили різку заяву

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала громадян готуватися до нових гібридних атак, підкресливши, що Росія залишається головним викликом для Європи, прагнучи дестабілізувати ситуацію на континенті, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

"Ми повинні очікувати більшої кількості подібних атак. Ці атаки виявили вразливості", — зауважила вона, додавши, що країна має бути готовою до диверсій, кібератак і пошкодження підводних кабелів.

Фредеріксен також підкреслила, що "атаки мають на меті заплутати нас і зробити невпевненими. І це від боягузливого ворога, який не сміє заявити про себе".

Крім того, прем’єр повідомила, що влада Данії підняла рівень бойової готовності і готується до різних непередбачуваних сценаріїв.

Директор служби безпеки і розвідки Данії Фінн Борх підтвердив, що загроза російського шпигунства та диверсій у країні залишається "високою", зазначивши, що нинішні події нагадують гібридну війну, що триває в інших європейських державах.

Нагадаємо, що 25 вересня через загрозу з боку безпілотників у Данії знову закривали один із аеропортів — це вже третій інцидент такого роду за останні кілька днів.

Раніше, в ніч із 21 на 22 вересня 2025 року, невідомі дрони паралізували аеропорт Копенгагена, що призвело до перенаправлення рейсів. Також через повідомлення про дрони оголошували тривогу в Осло, Норвегія, повідомляли ЗМІ.

Як вже писали "Коментарі", Угорщина начебто не має змоги відмовитись від постачання російських енергоносіїв, і з цього питання немає серйозних дискусій. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю державному радіо.