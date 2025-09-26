logo_ukra

Боягузство Росії вже не приховати: у Данії озвучили різку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Боягузство Росії вже не приховати: у Данії озвучили різку заяву

Метте Фредеріксен наголосила, що Данія має бути готовою до чергових диверсій, кібератак та пошкоджень підводних кабелів.

26 вересня 2025, 12:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала громадян готуватися до нових гібридних атак, підкресливши, що Росія залишається головним викликом для Європи, прагнучи дестабілізувати ситуацію на континенті, повідомляє Bloomberg.

Боягузство Росії вже не приховати: у Данії озвучили різку заяву

Фото: з відкритих джерел

"Ми повинні очікувати більшої кількості подібних атак. Ці атаки виявили вразливості", — зауважила вона, додавши, що країна має бути готовою до диверсій, кібератак і пошкодження підводних кабелів. 

Фредеріксен також підкреслила, що "атаки мають на меті заплутати нас і зробити невпевненими. І це від боягузливого ворога, який не сміє заявити про себе".

Крім того, прем’єр повідомила, що влада Данії підняла рівень бойової готовності і готується до різних непередбачуваних сценаріїв. 

Директор служби безпеки і розвідки Данії Фінн Борх підтвердив, що загроза російського шпигунства та диверсій у країні залишається "високою", зазначивши, що нинішні події нагадують гібридну війну, що триває в інших європейських державах.

Нагадаємо, що 25 вересня через загрозу з боку безпілотників у Данії знову закривали один із аеропортів — це вже третій інцидент такого роду за останні кілька днів.

Раніше, в ніч із 21 на 22 вересня 2025 року, невідомі дрони паралізували аеропорт Копенгагена, що призвело до перенаправлення рейсів. Також через повідомлення про дрони оголошували тривогу в Осло, Норвегія, повідомляли ЗМІ.

Як вже писали "Коментарі", Угорщина начебто не має змоги відмовитись від постачання російських енергоносіїв, і з цього питання немає серйозних дискусій. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю державному радіо.



