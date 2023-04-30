Турция закрыла свое воздушное пространство для армянской авиакомпании: что известно

Власти Турции в субботу, 29 апреля, без предупреждений закрыли собственное воздушное пространство для самолетов армянской авиакомпании FlyOne Armenia. Об этом сообщает УНН.

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia (фото из открытых источников)

"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований турецкие власти отменили ранее выданное авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на выполнение рейсов в Европу через воздушное пространство Турции. Турецкие власти отменили разрешение без предварительного уведомления, поставив нашу авиакомпанию и наших пассажиров в неудобную ситуацию" , – сообщил глава авиакомпании Арам Ананян.

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FlyOne Armenia является дочерней компанией молдавской авиакомпании FlyOne, которая начала перевозить пассажиров с декабря 2021 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, изменится ли Турция после ухода Эрдогана. Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается решать экономические проблемы в стране перед намеченными на 14 мая выборами (президентом и парламентом). Однако доверие президенту падает, о чем свидетельствует отказ вернуться к правительству многолетнего министра финансов и вице-премьера Мехмета Шимшека. Тем временем сенатор США и глава Комитета по иностранным делам Сената Боб Менедес подверг критике нынешние турецкие власти за то, что они покупают оружие у России, нарушают территориальные воды и пространство других стран, блокируют расширение НАТО (по Швеции).

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает даже если Эрдогану не удастся снова стать президентом, даже если к власти придет оппозиция, это не означает, что внешнеполитический курс Турции резко. Поэтому, продолжает эксперт, любой сдвиг, крены в одну сторону, приводит к обнажению проблем для Турции в других регионах.