Туск: Нет усталости от Украины, есть усталость от Орбана

В Европе устали не от Украины, а от Венгрии и ее лидера с его непонятной позицией помощи Киеву в войне с Россией, об этом заявил глава правительства Польши Дональд Туск перед началом специального заседания Европейского Совета.

Орбан несет угрозу безопасности

"Нет проблемы так называемой усталости от Украины. Это точно. Мы сейчас имеем в Брюсселе усталость от Орбана. Мы должны очень много вопросов решить"

По его словам, Европа должна быть едина в вопросе помощи Украине.

"Я не могу принять и не могу понять эту очень странную и эгоистическую игру Виктора Орбана. Сейчас нет места для компромисса по таким принципам как верховенство права. И точно нет места для компромисса по вопросу Украины"

, – сказал Туск.

Также он добавил, что позиция Орбана неприемлема и несет угрозу европейской безопасности.

"Виктор Орбан должен понимать, что он будет ответственен за "черный сценарий" из-за его игры"

, – подчеркнул Туск.

Напомним, "Комментарии" писали, что венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что готов поддержать выделение помощи Украине в размере 50 млрд евро, однако при выполнении нескольких требований. В частности, он хотел, чтобы решение о помощи Украине пересматривалось каждый год. Кроме того, решение о ее выделении должно быть единогласным. Также он посетовал на то, что его требование интерпретируется некоторыми странами-членами ЕС как попытка шантажа.

Также "Комментарии" писали, что глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели в Ужгороде переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Кулеба заверил, что разговор получился откровенным. Стороны обсудили будущее членство Украины в ЕС. И Венгрия вроде бы готова на уступки. При этом Кулеба подчеркнул, что не все политики хотят, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения. Так он прокомментировал резонансные заявления лидера ультраправой венгерской партии Mi Hazank Ласло Тороцкого с претензиями на Закарпатскую область.



