Туск объяснил, почему саммит ЕС в декабре станет решающим для Украины

Окончательное решение о передаче замороженных российских активов Украине должно быть принято на саммите Европейского совета в декабре 2025 года. Однако достижению консенсуса препятствует Бельгия, которая опасается единоличной ответственности, и традиционная оппозиция со стороны Венгрии. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга для прессы заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил, что дискуссии внутри Европейского Союза по этому вопросу все еще продолжаются. Главным препятствием является позиция Бельгии, на территории которой, в частности в финансовых учреждениях, сохраняется большая часть замороженных активов РФ, включая средства Центробанка. Бельгия настаивает на необходимости тщательной юридической подготовки такого беспрецедентного шага.

"Бельгия боится, что она будет нести всю ответственность. Поэтому мы пытаемся убедить наших бельгийских друзей, что готовы построить механизм общей общеевропейской ответственности. Конечно, как всегда, Виктор Орбан против этого, как и против всех решений по Украине", – отметил Туск.

По его словам, пока что рано говорить о полном согласии Бельгии и Люксембурга, однако подчеркнул политик, что в переговорах есть "определенный прогресс". Польский премьер отметил критическую важность перехода от слов к делу для обеспечения финансовой стабильности Украины.

"Европейский совет состоится в декабре, и это должен быть окончательный срок принятия решения: да или нет. Украина не выиграет эту войну или не защитит себя от России без финансовой поддержки", – заявил глава польского правительства.

Туск добавил, что "альтернативных источников финансирования немного".

По словам премьера, конфискация российских денег для финансирования обороны и восстановления Украины является справедливым шагом, и выразил надежду, что все страны – члены ЕС придут к согласию.

