Туск объяснил, почему саммит ЕС в декабре станет решающим для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Окончательное решение о передаче замороженных российских активов Украине должно быть принято на саммите Европейского совета в декабре 2025 года. Однако достижению консенсуса препятствует Бельгия, которая опасается единоличной ответственности, и традиционная оппозиция со стороны Венгрии. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга для прессы заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Глава польского правительства отметил, что дискуссии внутри Европейского Союза по этому вопросу все еще продолжаются. Главным препятствием является позиция Бельгии, на территории которой, в частности в финансовых учреждениях, сохраняется большая часть замороженных активов РФ, включая средства Центробанка. Бельгия настаивает на необходимости тщательной юридической подготовки такого беспрецедентного шага.
По его словам, пока что рано говорить о полном согласии Бельгии и Люксембурга, однако подчеркнул политик, что в переговорах есть "определенный прогресс". Польский премьер отметил критическую важность перехода от слов к делу для обеспечения финансовой стабильности Украины.
Туск добавил, что "альтернативных источников финансирования немного".
По словам премьера, конфискация российских денег для финансирования обороны и восстановления Украины является справедливым шагом, и выразил надежду, что все страны – члены ЕС придут к согласию.
Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите в Брюсселе предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ (около 190 миллиардов евро) для финансирования масштабного кредита Украине натолкнулось на сопротивление со стороны Бельгии. Поскольку подавляющее большинство этих активов хранится в центральном депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, Бельгия опасается стать главной мишенью для юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.