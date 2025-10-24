Туск пояснив, чому саміт ЄС у грудні стане вирішальним для України

Остаточне рішення про передачу заморожених російських активів Україні має бути ухвалене на саміті Європейської ради у грудні 2025 року. Однак досягненню консенсусу перешкоджає Бельгія, яка боїться одноосібної відповідальності, і традиційна опозиція з боку Угорщини. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час брифінгу для преси заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Глава польського уряду зазначив, що дискусії всередині Європейського Союзу з цього питання все ще продовжуються. Головною перешкодою є позиція Бельгії, біля якої, зокрема у фінансових установах, зберігається більшість заморожених активів РФ, включаючи кошти Центробанку. Бельгія наполягає на необхідності ретельної юридичної підготовки такого безпрецедентного кроку.

"Бельгія боїться, що вона нестиме всю відповідальність. Тому ми намагаємося переконати наших бельгійських друзів, що готові побудувати механізм загальної загальноєвропейської відповідальності. Звичайно, як завжди, Віктор Орбан проти цього, як і проти всіх рішень щодо України", – зазначив Туск.

За його словами, поки що рано говорити про повну згоду Бельгії та Люксембургу, проте наголосив політик, що у переговорах є "певний прогрес". Польський прем'єр наголосив на критичній важливості переходу від слів до справи для забезпечення фінансової стабільності України.

"Європейська рада відбудеться у грудні, і це має бути остаточний термін ухвалення рішення: так чи ні. Україна не виграє цю війну або не захистить себе від Росії без фінансової підтримки", – заявив глава польського уряду.

Туск додав, що "альтернативних джерел фінансування небагато".

За словами прем'єра, конфіскація російських грошей для фінансування оборони та відновлення України є справедливим кроком і висловив сподівання, що всі країни – члени ЄС дійдуть згоди.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на саміті у Брюсселі пропозиція щодо використання доходів від заморожених активів РФ (близько 190 мільярдів євро) для фінансування масштабного кредиту Україні наштовхнулася на опір з боку Бельгії. Оскільки переважна більшість цих активів зберігається в центральному депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, Бельгія побоюється стати головною мішенню для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.



