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Тысячи венгров вышли на протесты против Орбана: требуют отставки премьера из-за коррупции

Венгры с факелами в руках вышли на протесты против правительства и призывают к отставке Виктора Орбана.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Возле парламента Венгрии в Будапеште собрались тысячи людей, требующих отставки премьер-министра Виктора Орбана и генерального прокурора, вмешивавшихся в дела о взяточничестве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Тысячи венгров вышли на протесты против Орбана: требуют отставки премьера из-за коррупции

Протесты в Венгрии. Фото из открытых источников

Протестующие приблизились к зданию парламента и Генеральной прокуратуры с факелами в руках и выкрикивали "в отставку, в отставку" из-за записи разговора, разоблачающей возможную коррупцию в правительстве Орбана.

Приближенный к правительству Питер Мадьяр опубликовал запись разговора бывшего министерства Юстиции Юдит Варги. На записи она подробно рассказала о попытках представителей из кабинета Орбана удалить некоторые части документов по делу о взяточничестве. Запись Мадьяра была сделана в январе 2023 года и уже попала прокурорам для дальнейшего анализа.

"Венгры благодарю вас... за то, что вы пришли сегодня вечером тысячами людей... сказать тем, кто у власти, что с нас достаточно", — сказал Питер Мадьяр протестующим.

Обвинения в сторону правительства Орбана появились в чувствительный момент – перед выборами в Европарламент, которые запланированы на июнь этого года. Помимо обвинений в коррупции репутация Орбана также снизилась из — за педофильского скандала. Бывший президент Венгрии Каталин Новак и министр Юдит Варга подали в отставку из-за помилования директора детдома, который помогал скрыть дело о педофилии.

Юдит Варга, бывшая жена Мадьяра, не стала отрицать запись, однако заявила, что ему нельзя доверять.

"Петер Мадьяр сделал тайную запись своей бывшей жены, меня, в нашем доме, и теперь использовал это для достижения своих политических целей. Он не стоит ничьего доверия", — написала Варга в социальной сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Байден подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ищет диктатуры и отклоняется от демократии.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия попала в дипломатический скандал.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/thousands-protest-against-hungarys-orban-after-former-insider-leaks-graft-case-2024-03-26/
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