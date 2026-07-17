У ЕС возник новый конфликт из-за санкций против РФ: какой пункт категорически блокирует Греция

Правительство Греции выразило оговорку относительно нового пакета санкций Европейского Союза против России, заявив, что отдельные ограничения могут негативно сказаться на экономических интересах самой Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в греческом правительстве.

Греция. Фото: из открытых источников

Наибольшее беспокойство Афин вызывает предложенный запрет на поставку российского природного газа в третьи страны. По мнению греческой стороны, такая норма может привести к потере европейскими компаниями части мирового рынка, тогда как их конкуренты из не входящих в ЕС государств получат дополнительные преимущества.

Собеседник агентства подчеркнул, что любые новые санкции должны быть тщательно просчитаны. По его словам, главная задача ограничений — максимально ослабить экономический потенциал России, не допустив значительных потерь для европейского бизнеса, потребителей и конкурентоспособности экономики Евросоюза.

В греческом правительстве убеждены, что санкционная политика не должна создавать ситуацию, когда отдельные отрасли европейской экономики будут терять позиции, а их место будут занимать компании из стран, не присоединившихся к санкционному режиму.

Таким образом, Афины призывают партнеров найти баланс между усилением давления на Кремль и защитой экономических интересов самого Европейского Союза. Позиция Греции свидетельствует, что внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть следующие санкционные шаги, чтобы они наносили максимальный ущерб России, но не создавали долгосрочных проблем для европейских экономик.

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