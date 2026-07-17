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У ЄС виник новий конфлікт через санкції проти РФ: який пункт категорично блокує Греція

Афіни попереджають, що нові санкції можуть вдарити не лише по Москві, а й позбавити європейський бізнес частини світового ринку

17 липня 2026, 15:29
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Кравцев Сергей

Уряд Греції висловив застереження щодо нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, заявивши, що окремі обмеження можуть негативно позначитися на економічних інтересах самої Європи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в грецькому уряді.

У ЄС виник новий конфлікт через санкції проти РФ: який пункт категорично блокує Греція

Греція. Фото: з відкритих джерел

Найбільше занепокоєння Афін викликає запропонована заборона на постачання російського природного газу до третіх країн. На думку грецької сторони, така норма може призвести до втрати європейськими компаніями частини світового ринку, тоді як їхні конкуренти з держав, що не входять до ЄС, отримають додаткові переваги.

Співрозмовник агентства наголосив, що будь-які нові санкції повинні бути ретельно прорахованими. За його словами, головне завдання обмежень — максимально послабити економічний потенціал Росії, водночас не допустивши значних втрат для європейського бізнесу, споживачів і конкурентоспроможності економіки Євросоюзу.

У грецькому уряді переконані, що санкційна політика не повинна створювати ситуацію, коли окремі галузі європейської економіки втрачатимуть позиції, а їхнє місце займатимуть компанії з країн, які не приєдналися до санкційного режиму.

Таким чином Афіни закликають партнерів знайти баланс між посиленням тиску на Кремль і захистом економічних інтересів самого Європейського Союзу. Позиція Греції свідчить, що всередині ЄС тривають дискусії щодо того, якими мають бути наступні санкційні кроки, аби вони завдавали максимальної шкоди Росії, але не створювали довгострокових проблем для європейських економік.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/greece-says-eu-sanctions-against-russia-risk-ceding-lng-market-share-rivals-2026-07-17/
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